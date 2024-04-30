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Авіація Сил оборони ударила по окупантах РФ — Генштаб
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Авіація Сил оборони ударила по окупантах РФ — Генштаб

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Авіація Сил оборони ударила по окупатах РФ — Генштаб, війна в Україні, зведення 30 квітня
Авіація ЗСУ на війні в Україні. з Фейсбуку Генштабу ЗСУ

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 5 районах зосередження особового складу російського окупаційного війська.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у своєму ранковому зведенні 30 квітня.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 1 району зосередження особового складу та 2 радіолокаційних станціях окупантів РФ.

На фронті протягом минулої доби відбулося 115 бойових зіткнень. Найбільше атак відбили на Бахмутському напрямку. Загалом військо РФ завдало 5 ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснило 90 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

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