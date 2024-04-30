Авіація Сил оборони ударила по окупантах РФ — Генштаб

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 5 районах зосередження особового складу російського окупаційного війська.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у своєму ранковому зведенні 30 квітня.
Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 1 району зосередження особового складу та 2 радіолокаційних станціях окупантів РФ.
На фронті протягом минулої доби відбулося 115 бойових зіткнень. Найбільше атак відбили на Бахмутському напрямку. Загалом військо РФ завдало 5 ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснило 90 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.