Росія атакувала Харків ракетою, зробленою в Північній Кореї; герцогиня Единбурзька відвідала Київ; Сирський прокоментував візит генсека НАТО в Україну та Єрмак провів третій раунд переговорів зі США щодо безпекової угоди — Суспільне підготувало головні новини ранку 30 квітня.

1. Росія атакувала Харків ракетою, зробленою в Північній Кореї

Уламки від ракети, яка атакувала Харків 2 січня, належали північнокорейській балістичній ракеті серії Hwasong-11.

Про це повідомляє Reuters.

Видання зазначає, на початку квітня троє спостерігачів за виконанням санкцій ООН проти Північної Кореї, які забороняють імпорт та експорт військових технологій до КНДР, вирушили до України для огляду уламків ракети. Вони не знайшли жодних доказів того, що ракета була зроблена в Росії.

Через кілька днів після атаки 2 січня прокуратура Харківської області продемонструвала ЗМІ фрагменти ракети, заявивши, що вона відрізняється від російських зразків і "це може бути ракета, поставлена Північною Кореєю".

Контекст: 2 січня перший вибух у Харкові чули о 07:30. Внаслідок ракетних ударів загинули 91-річна та 84-річна жінки, було відомо про 62 поранених.

2. Герцогиня Единбурзька відвідала Україну

У понеділок герцогиня Единбурзька Софі відвідала Україну. Вона стала першим членом королівської родини Великої Британії, яка після повномасштабного вторгнення приїхала у Київ.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного

Герцогиня прагнула продемонструвати свою солідарність із жертвами сексуального насильства та тортур, які постраждали через війну.

Герцогиня зустрілася з Володимиром та Оленою Зеленськими, щоб обговорити найефективніші способи підтримки тих, хто пережив сексуальне насильство під час війни.

Також герцогиня зустрілася з мешканцями Ірпеня й Бучі — і відзначила, "як вони допомагають своїм громадам у часи великого відчаю та потреби".

Чому це важливо: Від початку повномасштабної війни в Україні зареєстровано 274 справи за статтею "сексуальне насильство". Але ця цифра продовжує зростати.

3. Сирський прокоментував візит генсека НАТО в Україну

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зустрівся з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом під час його візиту до України.

Про це повідомив головнокомандувач у своєму Telegram.

Сирський зауважив, що НАТО засуджує загарбницьку війну Росії проти України та наголосив, що російська агресія істотно підриває не лише безпеку України, але і євроатлантичну та глобальну безпеку.

"Співпраця України з НАТО – це взаємовигідне партнерство задля встановлення безпеки у світі", – написав Сирський.

Контекст: У понеділок, 29 квітня, до Києва із неоголошеним візитом прибув генсек НАТО Єнс Столтенберг та зустрівся з президентом Зеленським.

4. Україна провела третій раунд переговорів зі США щодо безпекової угоди

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів третій раунд переговорів зі США щодо підготовки до укладення двосторонньої безпекової угоди.

Про це повідомляє Офіс президента.

Сторони предметно обговорили текст проєкту угоди, відзначили суттєвий прогрес щодо узгодження основних положень документа і скоригували алгоритм подальших дій.

"Угода не лише вкотре підтвердить лідерство США у військово-безпековій підтримці України, а й безпосередньо сприятиме наближенню перемоги над російським агресором і закладе міцні підвалини для довгострокової співпраці України зі США щодо зміцнення обороноздатності нашої держави", – зазначив керівник Офісу президента.

Чому це важливо: Раніше Андрій Єрмак заявляв, що договір про гарантії безпеки зі США матиме більше пунктів, ніж з Британією.