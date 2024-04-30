На війні в Україні за добу російське військо втратило 1250 військових — Генштаб

Станом на ранок 30 квітня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 468 770 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 1250 військових.
З техніки окупанти РФ втратили:
- танків — 7307 (+22) од,
- бойових броньованих машин — 14046 (+39) од,
- артилерійських систем — 12011 (+26) од,
- РСЗВ — 1053 (+2) од,
- засоби ППО — 779 (+1) од,
- літаків — 348 (+0) од,
- гелікоптерів — 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 9531 (+3),
- крилаті ракети — 2126 (+2),
- кораблі /катери — 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 16142 (+33) од,
- спеціальна техніка — 1977 (+3).
Дані уточнюються.