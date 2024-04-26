Китай попередив Блінкена про "негативні фактори" у відносинах із США

Міністр закордонних справ Ван Ї попередив держсекретаря США Ентоні Блінкена, який перебуває в Китаї з офіційним візитом, про зростання проблем між найбільшими економіками світу, оскільки США погрожують Пекіну санкціями за підтримку Росії.

Про це Ван сказав під час зустрічі з Блінкеном у Пекіні, повідомляє Bloomberg.

"Відносини між Китаєм і США починають стабілізуватися. Але водночас негативні фактори у відносинах все ще наростають", — сказав китайський міністр.

Блінкен, своєю чергою, наголосив на необхідності діалогу, назвавши двосторонні відносини з Китаєм "найважливішими".

"Я з нетерпінням чекаю, щоб у цих дискусіях було дуже чітко, дуже прямо сказано щодо сфер, у яких ми маємо розбіжності, і про позицію США", — сказав він.

Очікується, що Блінкен також зустрінеться з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, проте офіційно жодна сторона ще не підтвердила такі переговори.

Агантство зазначає, що держсекретар збалансує критику щодо промислової та зовнішньої політики Китаю з проханнями про допомогу в стримуванні ядерної програми КНДР та ослабленні напруженості на Близькому Сході. Йому також доведеться пояснити, як США можуть говорити про бажання кращої співпраці після того, як президент Джо Байден підписав закон, який може заборонити у США TikTok, що належить китайській ByteDance Ltd.

25 квітня державний секретар США Ентоні Блінкен прибув до Китаю з місією обговорити гострі питання військової підтримки Росії з боку Пекіну, а також — загрозу нових санкцій США.

Блінкен приземлився в Китаї лише через кілька годин після того, як Сенат ухвалив пакет екстреної допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на суму 95 мільярдів доларів, який також може призвести до заборони популярного додатка для обміну відео TikTok, якщо він не відійде від своєї китайської материнської компанії ByteDance Ltd.

Припускають, що делегація США намагатиметься чітко донести до Пекіна політику, щоб запобігти будь-якій ескалації напруженості. Поїздка Блінкена також збігається з проведенням США та Філіппінами військових навчань поблизу спірного Південнокитайського моря та Тайваню.