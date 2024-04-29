Авіація ЗСУ ударила по окупантах РФ — Генштаб

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу російського окупаційного війська.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 29 квітня.
Підрозділи ракетних військ завданли ураження по 1 району зосередження особового складу та 1 пункту управління окупантів РФ.
На фронті протягом минулої доби відбулося 131 бойове зіткнення. На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 55 атак. Загалом військо РФ завдало 1 ракетного та 82 авіаційних ударів, здійснило 108 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.
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