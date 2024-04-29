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На війні в Україні за добу російське військо втратило 1320 військових — Генштаб
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На війні в Україні за добу російське військо втратило 1320 військових — Генштаб

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Генштаб ЗСУ втрати ворога, війна в Україні, військо РФ втратило 1320 військових за добу
Російський військовослужбовець в окупованому Донецьку, 13 червня 2022 року. Getty Images/Юрій Кадобнов

Станом на ранок 29 квітня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 467 470 військовослужбовців.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 1320 військових.

З техніки окупанти РФ втратили:

  • танків — 7285 (+6) од,
  • бойових броньованих машин — 14007 (+16) од,
  • артилерійських систем — 11985 (+37) од,
  • РСЗВ — 1051 (+1) од,
  • засоби ППО — 778 (+2) од,
  • літаків — 348 (+0) од,
  • гелікоптерів — 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 9528 (+21),
  • крилаті ракети — 2124 (+0),
  • кораблі /катери — 26 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 16109 (+44) од,
  • спеціальна техніка — 1974 (+3).

Дані уточнюються.

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