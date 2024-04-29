Telegram заблокував чат-боти України; Сили оборони встановили контроль над островом Нестрига у дельті Дніпра; вбиті у Німеччині українці попередньо були військовими; Макрон запропонував внести ядерну зброю Франції до загальноєвропейської оборони — Суспільне підготувало головні новини ранку 29 квітня.

1. Telegram заблокував чат-боти України

Telegram заблокував офіційні боти України, які протидіяли військовій агресії Росії, зокрема — заблоковано "Головний бот розвідки".

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Як пише ГУР, попри блокування бота персональні дані українців у безпеці. В українській розвідці попередили, що росіяни створюють боти зі схожими назвами та закликали не надсилати на них персональних даних.

Контекст: Раніше начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що месенджер Telegram "з точки зору національної безпеки точно є проблемою".

2. Сили оборони встановили контроль над островом Нестрига в дельті Дніпра

На Херсонському напрямку українські військові встановили контроль над островом Нестрига.

Про це у Facebook повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, ситуація на півдні, у Херсонській та Запорізькій областях, залишається напруженою. Зокрема російські військові досі сподівається вибити українських військових з Кринок.

Контекст: Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що підрозділи Сил оборони України перемістились на нові рубежі західніше Бердичів, Семенівки та Новомихайлівки. Це зробили, аби зберегти життя та здоров’я українських військових.

Найскладніша ситуація на Покровському та Курахівському напрямках, де продовжуються запеклі бої. Сирський додав, що загалом на цих напрямках армія РФ досягла певних тактичних успіхів, але оперативної переваги отримати не змогла.

3. Попередньо, вбиті у Німеччині українці були військовими

За попередніми даними, вбиті у Німеччині двоє українців були військовослужбовцями ЗСУ, які проходили курс реабілітації у ФРН.

Про це повідомили в МЗС України.

57-річного підозрюваного доставили до відповідального слідчого судді за запитом прокуратури Мюнхена.

Українські консули уточнюють інформацію щодо підрозділів, у яких вони служили, та встановлюють звʼязок із рідними.

Контекст: 27 квітня перед торговельним центром у Німеччині двоє українців (36 і 23 роки) отримали смертельні ножові поранення. 36-річний помер на місці, 23-річного хлопця з важкими травмами спочатку доставили в лікарню, де згодом він також помер. Згодом поліція затримала 57-річного підозрюваного, який виявився громадянином Росії. Він проживав недалеко від місця злочину.

4. Макрон запропонував включити ядерну зброю Франції до загальноєвропейської оборони

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що готовий обговорити використання французької ядерної зброї як частини "надійної європейської оборони" на тлі загроз з боку Росії.

Про це повідомляють France 24 та RFI.

За його словами, Франція "збереже свою специфіку, але готова зробити більший внесок в захист європейської землі".

Після виходу Великої Британії з Європейського Союзу, Франція залишається єдиним його членом, який володіє власною ядерною зброєю.

Чому це важливо: 22 квітня президент Польщі Анджей Дуда заявив, країна, яка є членом НАТО, готова до розміщення ядерної зброї на своїй території, зокрема, на тлі мілітаризації Росією району Кенігсберг.