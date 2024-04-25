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Уряд Данії виділив додаткові €590 млн військової допомоги Україні
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Уряд Данії виділив додаткові €590 млн військової допомоги Україні

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Міністр оборони Данії Трольс Лунд Поульсен
Міністр оборони Данії Трольс Лунд Поульсен. Olimpik/NurPhoto via Getty Images

Уряд Данії планує збільшити фінансування Українського фонду на 4,4 млрд данських крон (590 млн євро).

Про це повідомила пресслужба міністерства оборони Данії.

У Міністерстві оборони Данії зауважили, що більша частина виділених коштів на військову підтримку у 2024 році була використана, втім існує потреба у подальшій військовій підтримці України у цьому році.Тому уряд Данії й парламентські партії домовилися виділити додаткові 590 млн євро на 2024 рік.

Загальний обсяг військової підтримки в рамках Фонду для України становитиме 64,8 мільярда данських крон (8,7 мільярда євро) у 2023-2028 роках.

У Міноборони заявили, що метою військової підтримки в рамках Українського фонду у 2023-2028 роках, як і раніше, буде надання безпосередньої військової підтримки Україні у вигляді озброєнь, іншого військового обладнання.

Крім того, представники уряду й парламенту Данії допускають прямі закупівлі в української промисловості за умови контролю.

"Данія була однією з найактивніших країн-донорів від початку війни. Ми повинні залишатися такою і надалі, тому я радий, що переважна більшість данських парламентських партій підтримала рішення додати додаткові 4,4 млрд данських крон до Фонду військової підтримки України у 2024 році", – заявив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

17 квітня стало відомо, що Данія виділила 2,2 мільярда крон (295 мільйонів євро) військової допомоги для України. Кошти будуть спрямовані зокрема на закупівлю боєприпасів, дронів й виробництво ракетних компонентів.

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