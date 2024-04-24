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Військова допомога Україні: у Міноборони створили Офіс підтримки коаліцій
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Військова допомога Україні: у Міноборони створили Офіс підтримки коаліцій

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Міноборони
Міністерство оборони України. Пресслужба МО

Міністерство оборони України створило Офіс підтримки коаліцій для забезпечення стійкого й системного управління військовою допомогою, яку надають країни-партнери.

Про це йдеться у повідомлення Міноборони.

Формат коаліцій спроможностей було створено у 2023 році для ефективнішого надання допомоги країнами-партнерами в рамках роботи Контактної групи з питань оборони України. Наразі вже створено вісім коаліцій.

"Завданнями Офісу підтримки є забезпечення координації та планування роботи в рамках коаліцій спроможностей, забезпечення взаємодії між коаліціями, аналіз стану комунікацій з країнами-партнерами", – сказав заступник міністра оборони України Станіслав Гайдер.

Офіс підтримує діяльність робочої групи на чолі з міністром оборони України та робочих груп з представників Міноборони та ЗСУ на чолі із заступниками міністра за напрямами діяльності кожної коаліції.

За процедурою, на чолі кожної з восьми заявлених коаліцій є країни-лідери, які залучають до неї інші країни-учасниці. Таким чином, на сьогодні в усіх коаліціях беруть участь десятки країн НАТО.

Також вже оголошено про намір взяти участь або опрацьовується приєднання до різних коаліцій таких країн, як Японія та Австралія.

"У 2024 році формат надання допомоги Україні модифікується у "Рамштайн 2.0". Це означає, що відтепер союзники України надаватимуть свою підтримку переважно не на індивідуальній основі, а у коаліційному форматі і відповідно до сформованої потреби", — йдеться в повідомленні.

Міноборони закликає всі країни активізувати свої зусилля у відбитті російської агресії та приєднатись до тієї коаліції, яка найбільше відповідає можливостям кожної з них у наданні військової допомоги Україні.

26 березня, у Варшаві запустили Коаліцію бронетехніки на підтримку України. Цю ініціативу запропонували Польща та Німеччина. Її Велика Британія, Швеція та Італія. У рамках Коаліції бронетехніки створено чотири синдикати.

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