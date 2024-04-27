Politico: Зеленський у грудні окреслив Джонсону термін схвалення допомоги

На рішення спікера Палати представників США Майка Джонсона схвалити військову допомогу Україні вплинула груднева зустріч спікера з президентом України Володимира Зеленського.

Про це повідомила газета Politico з посиланням на джерела.

За їхніми словами, президент Зеленський під час зустрічі з Джонсоном у Вашингтоні в грудні минулого року заявив спікеру, що Україна зможе протриматися без додаткової військової допомоги від США "до березня або квітня 2024 року". Він підкреслив, що потім не буде зброї. Джерела уточнюють, що Джонсон сприйняв цей прогноз як термін узгодження фінансування.

Як повідомили співрозмовники видання, після розмови з Зеленським спікер нижньої палати Конгресу доручив своєму апарату підготувати робочий законопроект до встановленого терміну, щоб бути визначеним. Підготовкою займався помічник Джонсона з національної безпеки Джон Ходжес, який є одним з найактивніших прихильників підтримки України в апараті спікера.

Як пише Politico, він мав прямий вплив на Джонсона, стверджуючи, що, допомагаючи Києву, США зможуть протистояти Ірану, Китаю та Росії негайно і з мінімальними витратами.

Що відомо про пакет допомоги від США

Президент Сполучених Штатів Джо Байден 24 квітня підписав законопроєкт про виділення Україні допомоги на майже 61 мільярд доларів.

Одразу після цього США оголосили про новий пакет військової допомоги для України, який сягає 1 мільярда доларів. Зокрема він включає засоби ППО, артилерійські боєприпаси, бронетехніку та протитанкову зброю. Його не ухвалювали майже пів року.