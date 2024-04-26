За словами високопоставлених американських військових, російські дрони-розвідники та ударні безпілотники суттєво змінили ситуацію на землі, збільшивши ризик виявлення транспортних засобів.

Про це пише Associated Press з посиланням на двох американських військових.

У січні 2023 року США оголосили, що надішлють Україні 31 танк M1 Abrams, що еквівалентно одному українському батальйону. У жовтні 2023 року офіційні особи підтвердили, що всі 31 транспортні засоби доставили.

За словами чиновників США, які розмовляли з AP, російські безпілотники спостереження та дрони суттєво змінили ситуацію на землі, збільшивши ризик виявлення транспортних засобів. За їх словами, п'ять із 31 танка Abrams уже втрачено на полі бою.

На цей час танки Abrams зняли з передової. США та Україна працюватимуть разом, щоб змінити тактику, заявив AP голова Об’єднаного комітету начальників штабів США адмірал Крістофер Грейді.

Офіційні особи також заявили, що загроза безпілотників — це не єдина проблема, і що Україні необхідно прийняти нову тактику, яка зробить танки Abrams більш ефективними в польових умовах.

Що відомо про танк Abrams

M1 Abrams — основний бойовий танк третього покоління виробництва Сполучених Штатів. Він є озброєною, броньованою, мобільною бойовою машиною, розрахованою на ведення бойових дій у різних умовах сучасних війн і збройних конфліктів.

Важливими особливостями танка є застосування потужних газотурбінних двигунів (що працюють на паливі для реактивних двигунів JP8), обладнання багатошаровою протиснарядною композитною бронею, окреме зберігання боєприпасів в ізольованому капсульному відсіку для відокремлення членів екіпажу з-під удару у випадку влучення снаряда в танк.

Abrams є одним з найважчих танків, які перебувають в експлуатації на початку XXI століття.