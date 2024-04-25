НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Україна у 2024 році може розраховувати на 38 млрд доларів зовнішньої допомоги — голова НБУ
НБУЕКОНОМІКАВторгнення Росії в УкраїнуПодіїЕкономіка

Україна у 2024 році може розраховувати на 38 млрд доларів зовнішньої допомоги — голова НБУ

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Андрій Пишний
Голова Нацбанку Андрій Пишний. Фото: НБУ

Очільник Національного банку Андрій Пишний заявив, що Україна у 2024 році може розраховувати на 38 мільярдів доларів зовнішньої фінансової підтримки.

Про це посадовець повідомив під час брифінгу 25 квітня.

Пишний розповів, що у березні від партнерів надійшло близько 9 мільярдів доларів. Таким чином вдалося наростити міжнародні резерви до майже 44 мільярдів доларів.

Окрім цього, за словами голови НБУ, впродовж останніх днів Україна отримала позитивні новини зі США щодо схвалення пакета військової та фінансової допомоги, а також надійшов черговий транш від ЄС у розмірі 1,5 мільярда євро.

"Враховуючи це, Україна може розраховувати на 38 мільярдів доларів зовнішньої бюджетної допомоги цього року", — зазначив посадовець.

Пишний підкреслив, що разом із тим триває реалізація заходів з посилення спроможності України до самозабезпечення й уряд зміцнює власну ресурсну базу та нарощує залучення на внутрішньому ринку.

Голова НБУ додав, що зі свого боку Нацбанк удосконалює заходи валютного контролю. Разом з налагодженням ритмічності зовнішньої допомоги це дасть змогу профінансувати заплановані видатки бюджету та підтримувати контрольовану ситуацію на валютному ринку.

Топ дня
Військовий у коридорі психіатричного відділення
"Я не спав 45 днів". Один день у відділенні психологічної реабілітації для військових Важливо
Європарламент засудив президентські "вибори" в РФ і закликав обмежити відносини з Путіним
"Фарсова вистава". Європарламент засудив президентські "вибори" в РФ і закликав обмежити відносини з Путіним
Гройсман, Клімкін
"Через початок АТО". Слідком РФ висунув звинувачення Гройсману, Клімкіну та Стецю
Європарламент
Європарламент схвалив пакет законів, спрямованих на боротьбу із відмиванням коштів і фінансуванням тероризму
Армія РФ
За добу армія РФ на війні в Україні втратила 13 танків і 1040 солдатів — Генштаб

Вибір редакції
рятувальник в пожежній частині у Харкові
Сухі дні. Про що говорять харківські рятувальники, коли немає обстрілів
Жінка тягне тачку "кравчучку" у Херсоні
"Страшно, коли гупає дуже близько. Але ми вже і до цього звикли". Як в Херсон повертаються мешканці міста
Трамп в Манхеттенському кримінальному суді в Нью-Йорку 15 квітня 2024 року
Гроші за мовчання, штурм Капітолія, секретні документи. Які справи відкрили проти Трампа
піхотинець стрілецького батальйону чекає на пікап
"Ми полюємо на них, а вони на нас". Як прикордонники та піхота обороняють передній край на кордоні трьох областей
боєць батальйону Ахіллес готує безпілотник
"Найдивніше, що я бачив в моніторі — дорогу трупів": хто і як обороняє Часів Яр
Дізнайтесь більше
Андрій Пишний
У Нацбанку заявили про зниження облікової ставки
Андрій Пишний
НБУ покращив прогноз інфляції на 2024 рік
Долар, гривня, курс валют
НБУ підвищив офіційні курси долара і євро
До Дня працівника ОПК Нацбанк випустив монету "Українська бавовна. Нептун"
До Дня працівника ОПК Нацбанк випустив монету "Українська бавовна. Нептун"
На початок