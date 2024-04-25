Очільник Національного банку Андрій Пишний заявив, що Україна у 2024 році може розраховувати на 38 мільярдів доларів зовнішньої фінансової підтримки.

Про це посадовець повідомив під час брифінгу 25 квітня.

Пишний розповів, що у березні від партнерів надійшло близько 9 мільярдів доларів. Таким чином вдалося наростити міжнародні резерви до майже 44 мільярдів доларів.

Окрім цього, за словами голови НБУ, впродовж останніх днів Україна отримала позитивні новини зі США щодо схвалення пакета військової та фінансової допомоги, а також надійшов черговий транш від ЄС у розмірі 1,5 мільярда євро.

"Враховуючи це, Україна може розраховувати на 38 мільярдів доларів зовнішньої бюджетної допомоги цього року", — зазначив посадовець.

Пишний підкреслив, що разом із тим триває реалізація заходів з посилення спроможності України до самозабезпечення й уряд зміцнює власну ресурсну базу та нарощує залучення на внутрішньому ринку.

Голова НБУ додав, що зі свого боку Нацбанк удосконалює заходи валютного контролю. Разом з налагодженням ритмічності зовнішньої допомоги це дасть змогу профінансувати заплановані видатки бюджету та підтримувати контрольовану ситуацію на валютному ринку.