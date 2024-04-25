НБУ покращив прогноз інфляції на 2024 рік

Голова Національного банку України Андрій Пишний заявив, що регулятор покращив прогноз інфляції на 2024 рік.

Про це посадовець повідомив під час брифінгу 25 квітня.

"Прогноз інфляції на кінець цього року знижено до 8,2%", — сказав Пишний.

Голова НБУ зазначив, що впродовж наступних років інфляція повернеться до цільового діапазону 5% ± 1 в. п. та залишатиметься в його межах.

Цьому сприятимуть:

поступова нормалізація умов функціонування економіки;

послаблення зовнішнього інфляційного тиску;

послідовні заходи монетарної політики Нацбанку.

"Очікується, що наприкінці 2025 року інфляція сповільниться до 6%, а за підсумками 2026 року сповільниться до 5%", — додав посадовець.