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У парламенті Швейцарії підтримали оборонний пакет із допомогою Україні на $5,5 млрд
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У парламенті Швейцарії підтримали оборонний пакет із допомогою Україні на $5,5 млрд

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Швейцарія
Парламент Швейцарії в Берні. Парламент Швейцарії в Берні, Швейцарія. Фото: Getty Images

Парламентський комітет Швейцарії проголосував за виділення 5 мільярдів швейцарських франків ($5,5 мільярда) на допомогу Україні в межах ширшого пакета заходів, спрямованих на підвищення обороноспроможності нейтральної країни.

Про це повідомляє Reuters.

Комітет з безпеки верхньої палати парламенту схвалив пакет, щоб надати 10,1 мільярда франків додаткових коштів для армії разом із сумою для України. План був ухвалений вісьмома голосами проти п'яти. Він ще має пройти ряд парламентських перевірок, перш ніж стане законом. Документ підтримали законодавці від лівоцентристських і правоцентристських партій, тоді як праві партії виступають проти угоди.

На Швейцарію тиснуть західні союзники, щоб вона допомогла Україні, хоча праві націоналісти в парламенті вимагають від країни суворого нейтралітету.

У заяві парламенту наголошується, що багатомільярдний пакет був запланований як надзвичайний внесок у забезпечення безпеки Швейцарії та "миру в Європі" у зв'язку з війною, яку Росія веде проти України.

Українська частина пакета передбачає підтримку реконструкції та ремонту цивільної інфраструктури, необхідної для життя та виживання в Україні, повідомили у парламенті.

Комітет проголосував за план менш ніж за два місяці до того, як Швейцарія має прийняти Глобальний саміт миру, ініціатором якого виступає Україна.

10 квітня стало відомо, що Швейцарія проведе Глобальний саміт миру, ініціатором якого виступає Україна. Саміт відбудеться 15-16 червня на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден, поблизу міста Люцерн.

Швейцарська газета Neue Zürcher Zeitung раніше писала, що президент США Джо Байден, який планує взяти участь у саміті G7 в Італії 13-15 червня, може бути присутнім на Глобальному саміті миру.

15 січня під час візиту до Швейцарії президент Володимир Зеленський заявив, що дві держави розпочинають підготовку до проведення Глобального саміту миру на рівні лідерів.

Згодом Швейцарія звернулася до Китаю із пропозицією взяти участь у Глобальному саміті миру на рівні лідерів держав.

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