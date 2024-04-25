Шостий апеляційний адміністративний суд 30 травня продовжить розгляд апеляції Верховного суду на рішення Київського окружного адмінсуду про поновлення на посаді судді ВС Богдана Львова, якого раніше звільнили через російський паспорт. На засіданні 25 квітня представник Служби безпеки України заявив, що СБУ вважає доведеним російське громадянство Львова. При цьому сам суддя заперечує наявність у нього російського громадянства.

Про це передає кореспондентка Суспільного Анна Самара.

Після розгляду справи у четвер, 25 квітня, головуючий колегії суддів Андрій Кучма оголосив перерву до 12-ї години 30 травня.

Під час судового засідання колегія суддів заслухала представника ВС щодо предмету позову, представника СБУ Олексія Захарова, а також пояснення відповідача – Богдана Львова і його адвоката.

Представник СБУ заявив у суді, що спецслужба вважає доведеним російське громадянство Львова. За його словами, СБУ дістала інформацію про російське громадянство Львова з Федеральної податкової бази РФ та бази Міністерства внутрішніх справ РФ.

“Наслідками нашої перевірки є те, що у позивача Львова є російський паспорт і отриманий ідентифікаційний код РФ, який виданий на підставі російського паспорта. На наше переконання, це свідчить про цілеспрямоване добровільне набуття громадянства”, – сказав він.

Тож фактично СБУ вже завершило всі перевірки, тому наявність російського громадянства у Львова є доведеною, відзначив представник СБУ. При цьому фактом є те, що офіційним шляхом дані щодо наявності російського громадянства у Львова отримати не можна. Для цього потрібно було би звернутися до країни-агресора. Водночас представник СБУ зазначив, що справа розглядається українським судом, за ним залишається право повної юрисдикції. Тобто у прийнятті своїх рішень він може керуватися отриманими спецслужбою даними.

У зв’язку з отриманням даних про російське громадянство СБУ позбавила Львова допуску до державної таємниці.

Сам Львов у суді продовжував заперечувати, що коли-небудь отримував громадянство РФ. Він та його адвокат Дульський стверджують, що у судді не не було підстави для його отримання. Також апелюють помилками в номері паспорту і відповідями Львова на поліграфі.

На питання, чи є в матеріалах справи фото чи копії самих паспортів, представник СБУ відповів, що ні.

Також адвокат зазначив, що СБУ оприлюднило інформацію про російське ІПСО, в рамках якого в період війни до російських реєстрів можуть додавати хибні дані про наявність російського громадянства у посадових осіб України. Тому Львов може виявитися жертвою саме такої ситуації, наголосив захист судді.

Раніше Верховний Суд України подав апеляцію щодо рішення Київського окружного адміністративного суду (КОАС), яким постановили, що суддя Богдан Львов має повернутися на свою посаду.

Що відомо про справу судді Львова

15 вересня 2022 року журналісти "Схем" оприлюднили розслідування, де наводять докази, що суддя Верховного Суду, очільник Касаційного господарського суду, заступник голови Верховного Суду Богдан Львов під час конкурсу на посаду судді ймовірно мав паспорт Російської Федерації. Голова Верховного Суду Всеволод Князєв заявив, що звернувся до СБУ з проханням перевірити факти і повідомити йому, чи правдиві вони.

Богдан Львов, який з 2017 року очолює Касаційний господарський суд ВС, спростовує звинувачення і заявляє, що недостовірну інформацію поширюють, аби його дискредитувати.

16 вересня 2022 року Вища рада правосуддя наголосила, що від імені України суддя може мати лише громадянство української держави. Доведена у визначений законодавством спосіб наявність іншого громадянства є підставою для припинення його повноважень.

19 вересня відбулись збори суддів Касаційного господарського суду, де голосували за недовіру Львову і за те, щоб йому не давали справи. Обидва рішення не підтримали. Проте Князєв розповів, що закрив Львову доступ до державної таємниці на час перевірки.

21 вересня НАБУ відкрило кримінальне провадження та розпочало досудове розслідування щодо ймовірних фактів незадекларованої нерухомості судді Богдана Львова у Москві, повідомив народний депутат Ярослав Юрчишин.

26 вересня Служба безпеки України скасувала допуск до державної таємниці заступнику голови Верховного суду Богдану Львову.

30 вересня наявність у судді Богдана Львова громадянства РФ підтвердив журналіст-розслідувач видання Bellingcat Христо Грозєв.

5 жовтня 2022 року голова Верховного суду Всеволод Князєв повідомив, що суддю Богдана Львова відрахували зі штату Верховного Суду через наявність в нього російського громадянства.

9 листопада стало відомо, що Богдан Львов подав позов до Окружного адміністративного суду Києва, де просить визнати протиправним та скасувати наказ голови Верховного суду Всеволода Князєва про його відрахування зі штату Верховного суду, а також "негайно поновити його на посаді" судді касаційної інстанції і стягнути середню заробітну плату за час "вимушеного прогулу".

10 січня Київський окружний адмінсуд частково задовольнив позов Львова. КОАС зобов'язав поновити його на посаді судді Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду. Крім того, Львову мають виплатити середню зарплату за час вимушеного прогулу за період з 5 жовтня 2022 року.

Після цього Верховний Суд України подав апеляцію щодо рішення Київського окружного адміністративного суду (КОАС),