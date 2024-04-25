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Британська розвідка про арешт заступника Шойгу: "Найбільший скандал у відомстві з 2012 року"
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Британська розвідка про арешт заступника Шойгу: "Найбільший скандал у відомстві з 2012 року"

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Міноборони РФ
Тимур Іванов. Міноборони РФ

Справа щодо затримання й арешту російського заступника міністра оборони Тимура Іванова, якого підозрюють у хабарництві, стала найсерйознішим скандалом в оборонному відомстві Росії з 2012 року.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії, посилаючись на дані власної розвідки.

Іванова звинувачують в отриманні хабаря у великому розмірі, що у РФ карається позбавленням волі терміном до 15 років. Сам заступник Шойгу заперечує будь-які правопорушення зі свого боку.

У розвідці зазначили, що Іванова вважають одним із найважливіших членів команди Сергія Шойгу. Він обіймав посаду заступника міністра оборони РФ з 2016 року. До цього він три роки очолював АТ "Оборонстрой". Раніше працював заступником голови уряду московської області та на підприємствах російського паливно-енергетичного комплексу.

У Міноборони Іванов питаннями, пов'язаними з будівництвом. Зокрема, він відповідав за створення головного храму Збройних сил РФ, космодрому "Восточный", а після повномасштабного вторгнення в Україну – за проєкт "відновлення" окупованого Маріуполя.

У декларації прибутків Іванова за 2018 рік нібито вказано, що він володіє 22 автомобілями.

Водночас аналітики кажуть, що повідомлення про розкішний спосіб життя Іванова "незручно поєднуються" з лютневим зверненням президента РФ Володимира Путіна до національної еліти, яка складається з "героїв" так званої спеціальної військової операції.

"Справа Іванова є найсерйознішим скандалом в Міноборони РФ після того, як міністра оборони Анатолія Сердюкова було відправлено у відставку в листопаді 2012 року", — вважають у британській розвідці.

23 квітня стало відомо, що заступника міністра оборони РФ Сергія Шойгу Тимура Іванова затримали за підозрою в отриманні хабаря.

24 квітня Іванова відправили у СІЗО до 23 червня. Також заарештували другого фігуранта справи Сергія Бородіна.

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