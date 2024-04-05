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Електронний кабінет буде створено для кожного військовозобов'язаного — Міноборони
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Електронний кабінет буде створено для кожного військовозобов'язаного — Міноборони

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Міністерство оборони України
Міністерство оборони України. Фото: пресслужба МО

Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко повідомила, що в Україні для кожного військовозобов'язаного створять електронний кабінет.

Відповідну заяву посадовиця зробила в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Фактично це буде заздалегідь готова опція для такої роботи, але користуватися таким електронним кабінетом чи ні, буде справою кожного громадянина/громадянки", — зазначила Черногоренко.

Заступниця міністра пояснила, що е-кабінет дасть можливість надати інформацію в будь-якій зручній для локації, або побачити дані про себе, що містяться у реєстрі, не звертаючись до військкоматів особисто.

"В електронному реєстрі військовозобов'язаних містяться тільки ті дані громадян, які прописані в законі й можуть сприяти зменшенню кількості помилок під час військового обліку", — підкреслила посадовиця.

Водночас, зі слів Черногоренко, кожен може подати через електронний інтерфейс "ті дані, які вважає за потрібне".

Президент Володимир Зеленський 2 квітня підписав закон, який передбачає запуск електронного кабінету військовозобов'язаного.

Раніше парламент ухвалив законопроєкт №10062 про цифровізацію армії. Зокрема, за цим документом буде створено реєстр військовослужбовців ЗСУ і можна буде онлайн отримати статус учасника бойових дій.

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