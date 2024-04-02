Е-кабінет військовозобов'язаного: Зеленський підписав закон

Президент Володимир Зеленський 2 квітня підписав закон, який передбачає запуск електронного кабінету військовозобов'язаного.

Про це повідомляється на сайті Верховної ради.

Раніше парламент ухвалив законопроєкт №10062 про цифровізацію армії. Зокрема, за цим документом буде створено реєстр військовослужбовців ЗСУ і можна буде онлайн отримати статус учасника бойових дій.

Що запроваджує законопроєкт №10062

Законопроєкт надає Міністерству оборони можливість посилити кіберзахист та право розміщувати свої ІТ-системи у військових хмарних сховищах НАТО.

Завдяки цьому, за даними МО:

буде вивільнено засоби ППО, які наразі захищають національні дата-центри від постійних ракетних обстрілів (натомість цей ресурс буде використовуватись для прикриття інших об’єктів військової та цивільної інфраструктури);

прискориться та розшириться доступ Сил оборони України до розвідданих союзників;

прискориться розробка та розгортання нових бойових систем та електронних сервісів для війська;

посилиться захист даних від кібератак РФ.

Крім того, законопроєкт передбачає удосконалення реєстру призовників, військовозобовʼязаних та резервістів, зокрема, в частині налагодження взаємодії між реєстрами, використання даних щодо військового обліку.

Законопроєкт запроваджує можливість створення і використання цифрового військового-облікового документа (сертифікату).

"Завдяки законопроєкту буде створено реєстр військовослужбовців ЗСУ та Державної служби спеціального транспорту, який дозволить забезпечити надання онлайн-послуг військовослужбовцям", — зазначили у Міноборони.

За законопроєктом №10062 створять єдиний реєстр мобілізованих. Він буде прив'язаний до єдиного реєстру виборців, якого зараз фактично не існує.