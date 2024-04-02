Е-кабінет військовозобов'язаного: Зеленський підписав закон

Президент Володимир Зеленський 2 квітня підписав закон, який передбачає запуск електронного кабінету військовозобов'язаного.
Про це повідомляється на сайті Верховної ради.
Раніше парламент ухвалив законопроєкт №10062 про цифровізацію армії. Зокрема, за цим документом буде створено реєстр військовослужбовців ЗСУ і можна буде онлайн отримати статус учасника бойових дій.
Що запроваджує законопроєкт №10062
Законопроєкт надає Міністерству оборони можливість посилити кіберзахист та право розміщувати свої ІТ-системи у військових хмарних сховищах НАТО.
Завдяки цьому, за даними МО:
- буде вивільнено засоби ППО, які наразі захищають національні дата-центри від постійних ракетних обстрілів (натомість цей ресурс буде використовуватись для прикриття інших об’єктів військової та цивільної інфраструктури);
- прискориться та розшириться доступ Сил оборони України до розвідданих союзників;
- прискориться розробка та розгортання нових бойових систем та електронних сервісів для війська;
- посилиться захист даних від кібератак РФ.
Крім того, законопроєкт передбачає удосконалення реєстру призовників, військовозобовʼязаних та резервістів, зокрема, в частині налагодження взаємодії між реєстрами, використання даних щодо військового обліку.
Законопроєкт запроваджує можливість створення і використання цифрового військового-облікового документа (сертифікату).
"Завдяки законопроєкту буде створено реєстр військовослужбовців ЗСУ та Державної служби спеціального транспорту, який дозволить забезпечити надання онлайн-послуг військовослужбовцям", — зазначили у Міноборони.
За законопроєктом №10062 створять єдиний реєстр мобілізованих. Він буде прив'язаний до єдиного реєстру виборців, якого зараз фактично не існує.