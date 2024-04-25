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Передача ATACMS свідчить про непохитність підтримки України з боку США — пані посол
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Передача ATACMS свідчить про непохитність підтримки України з боку США — пані посол

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Бріджит Брінк
Пані посол США в Україні Бріджит Брінк. Фото: СБУ

Пані посол США в Україні Бріджит Брінк наголосила, що передача ракет ATACMS свідчить про непохитність підтримки Києва з боку Вашингтона.

Про це американська дипломатка повідомила в соцмережі X.

"Цього місяця Сполучені Штати надали Україні ракети ATACMS дальнього радіуса дії за дорученням президента. Це ще один сигнал, що наша відданість справі захисту України є непохитною", — зазначила Брінк.

Раніше агентство Associated Press із посиланням на двох американських посадовців написало, що США таємно передали України далекобійні ракети ATACMS у березні, ще до нового пакета допомоги.

Що відомо про військову допомогу США

Президент Сполучених Штатів Джо Байден 24 квітня підписав законопроєкт про виділення Україні допомоги на майже 61 мільярд доларів.

Одразу після цього США оголосили про новий пакет військової допомоги для України, який сягає 1 мільярда доларів. Зокрема він включає засоби ППО, артилерійські боєприпаси, бронетехніку та протитанкову зброю.

ATACMS (Army Tactical Missile System) — це американський оперативно-тактичний ракетний комплекс із балістичною ракетою, які виробляє компанія Lockheed Martin. Армійський тактичний ракетний комплекс в залежності від модифікації вражає цілі на відстані від 165 до 300 кілометрів.

Це клас ракет "земля-земля", тобто запускаються з землі та вражають наземні цілі. ATACMS не тільки далекобійні, а й високоточні.

Однак головне, що для запуску цих ракет призначені пускові установки М142 HIMARS та M270 MLRS, які Україна використовує у захисті території від Росії.

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