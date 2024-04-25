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Мінвідновлення: Ще майже 13 тисяч українців подали заяви за держпрограмою "єВідновлення"
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Мінвідновлення: Ще майже 13 тисяч українців подали заяви за держпрограмою "єВідновлення"

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єВідновлення
Відновлення житлових будинків та інфраструктурних об'єктів у селищі Старий Салтів, Харківщина, 23 листопада 2023 рік. УНІАН/Андрій Марієнко

Наразі ще майже 13 тисяч українців подали заяви на отримання житлових сертифікатів за повністю знищене житло загальною сумою на 10,1 мільярда гривень за програмою "єВідновлення".

Про це повідомили у Мінвідновлення України.

"Державна програма компенсацій за пошкоджене та знищене житло працює майже рік. За цей час понад 86 тисяч українців звернулися по допомогу на поточні та капітальні ремонти. Підтверджено виплати 52,4 тисячі заявників на загальну суму 5,6 млрд грн", — йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що вже 2402 заявники успішно реалізували житлові сертифікати, придбавши нове житло замість знищеного. Частіше за все — купують в Київській області та місті Київ, також має попит нерухомість в Харківській, Миколаївській та Чернігівській областях. Сумарна вартість придбаного житла майже 5 млрд грн.

При цьому найбільше заявок на отримання державної програми відшкодування — і за пошкодження, і за зруйноване житло — надійшло з Харківської, Київської, Донецької та Миколаївської областей

Що відомо про програму "єВідновлення"

23 лютого 2023 року Верховна рада ухвалила закон про створення державного реєстру пошкодженого та зруйнованого війною майна та порядок компенсації за нього від держави.

З травня 2023 року стартувала державна програма "єВідновлення", за якою українці, чиє житло постраждало через бойові дії, можуть отримати кошти на ремонт домівки. Для цього необхідно повідомити про пошкоджене майно в застосунку "Дія" і подати заяву про отримання фінансової допомоги.

Отримані кошти українці можуть витратити лише на відбудову власних домівок. А саме — на будівельні матеріали чи послуги підрядників, які можна оплатити в компаній, що є учасниками програми.

Послугу "єВідновлення" розроблено Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури спільно з Міністерством цифрової трансформації за підтримки проєкту USAID / UK aid "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/ TAPAS".

10 травня 2023 року Міністерство цифрової трансформації запустило у Дії послугу "єВідновлення". Українці можуть подати заяву на порталі та отримати кошти на ремонт житла, пошкодженого внаслідок російського вторгнення.

12 травня 2023 року уряд визначив, що максимальна сума допомоги, на яку зможуть претендувати українці, чиє житло отримало незначні пошкодження через повномасштабне вторгнення РФ, становить 200 тисяч гривень.

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