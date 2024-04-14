Міністри транспорту “Групи семи” (G7) підтвердили підтримку України у відновленні та розвитку інфраструктури. Зокрема йдеться про посилення транскордонного зв’язку, включаючи інфраструктуру та побудову стійких ланцюгів постачання, а також інтеграцію української транспортної мережі через розвиток нових залізничних сполучень із європейською колією.

Про це йдеться в спільній декларації, затвердженій за підсумками саміту міністрів транспорту G7.

"Ми продовжуватимемо працювати з українською владою, європейськими інституціями та міжнародними фінансовими інституціями через багатосторонню координаційну платформу донорів (Multi-agency Donor Coordination Platform, MDCP) в Україні та залучаючи приватні інвестиції. Ми вітаємо розширення платформи, створення під час Міжнародного транспортного форуму (ITF) "Групи спільних інтересів для України" (CIG4U), а також діалогу високого рівня ITF щодо України", – йдеться у документі.

Також міністри вітають різноманітні ініціативи, спрямовані на стійкість глобальних ланцюгів поставок попри війну Росії проти України, такі як український Чорноморський морський коридор та Програма ОЕСР в Україні. Вони визнають Ініціативу ЄС-Україна "Шляхи солідарності" (Solidarity Lanes) як вектор інтеграції України та Молдови в європейську транспортну зону та як постійні “ворота” до єдиного ринку ЄС і глобальних ланцюгів поставок.

Політики підкреслили й важливість українського Чорноморського морського коридору як економічного та ефективного експортного коридору через Чорне море, ініціативи щодо розмінування Чорного моря, а також виконання Угоди між ЄС та Україною про вантажні перевезення автомобільним транспортом.

Учасники саміту наголосили на важливості відновлення зруйнованих транспортних систем для сприяння швидкому відновленню України від наслідків незаконної загарбницької війни Росії.

"Таким чином, ми повністю зобов’язуємося продовжувати роботу, спрямовану на реконструкцію стійких, розумних і безпечних транспортних систем в Україні, дотримуючись принципу "відновлювати краще, ніж було". Інфраструктура та транспортні системи України мають вирішальне значення не лише для відновлення економіки України та добробуту її громадян, але й для відновлення міжнародного транспортного сполучення, що принесе користь світовій торгівлі та ланцюгам постачання", – йдеться в декларації.

За результатами зустрічі також було оголошено про створення робочої групи G7 щодо ланцюгів поставок, щоб зосередитися на актуальних транспортних викликах.

Як повідомили у Міністерстві розвитку громад, території та інфраструктури України, міністри транспорту країн G7 провели зустріч у Мілані 11–13 квітня 2024 року під головуванням міністра інфраструктури та транспорту Італії Маттео Сальвіні, щоб обговорити та обмінятися підходами щодо майбутнього мобільності. На спеціальній сесії щодо співпраці з Україною з відновлення України Олександр Кубраков наголосив на потребах у відновленні енергетичного та транспортного секторів, а також інвестиційних можливостях для міжнародного бізнесу.

У лютому 2024-го прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що потреби на відбудову України складають майже 486 мільярдів доларів. З них на швидке відновлення потрібно 15 мільярдів.