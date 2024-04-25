Європарламент прийняв пакет законів, які посилюють інструментарій Євросоюзу щодо боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму.

Про це йдеться у пресрелізі, який опубліковано на сайті Європейського парламенту.

Зазначається, що нові закони гарантують, що люди із законними інтересами, включаючи журналістів, громадські організації, компетентні та наглядові органи, матимуть "негайний, нефільтрований, прямий і вільний" доступ до інформації про бенефіціарну власність, яка зберігається в національних реєстрах і взаємопов’язана в ЄС. Окрім поточної інформації, реєстри також включатимуть дані щонайменше за п’ять років.

Зокрема, схвалено загальноєвропейський ліміт у 10 тисяч євро на розрахунки готівкою, за винятком транзакцій між приватними особами з некомерційною метою.

Законодавство також містить положення про посилення пильності щодо "надбагатих осіб" (загальні статки яких становлять не менше 50 млн євро), а також заходи щодо забезпечення дотримання адресних фінансових санкцій та запобігання їх обходу.

Закони також надають підрозділам фінансової розвідки (ПФР) більше повноважень щодо аналізу та виявлення випадків відмивання грошей та фінансування тероризму, а також щодо призупинення підозрілих операцій.

Нові закони також включають посилені заходи комплексної перевірки та перевірки особистості клієнтів, після чого банки, які керують активами та криптоактивами або агенти з нерухомості повинні повідомляти про це підрозділи фінрозвідки та інші компетентні органи.

Також з 2029 року провідні професійні футбольні клуби, які беруть участь у великих фінансових операціях з інвесторами або спонсорами, включаючи рекламодавців та трансфер гравців, також повинні перевіряти особи своїх клієнтів, відстежувати транзакції та повідомляти про будь-які підозрілі транзакції у ПФР.

Тепер цей пакет законів має бути схвалений Радою ЄС.

У вересні минулого року Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Федеральне бюро розслідувань США (FBI) підписали меморандум про поглиблення співпраці у протидії відмиванню коштів та розслідуванню корупційних злочинів.