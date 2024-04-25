Збройні сили України продовжують утримувати позиції та відбивають штурми російських підрозділів на кількох напрямках. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Загалом протягом минулої доби на фронті відбулося 84 бойових зіткнення з армією РФ.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 25 квітня.

"Загалом, противник завдав 13 ракетних та 56 авіаційних ударів, здійснив 105 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок та інші об’єкти цивільної інфраструктури", — йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Веселе, Білий Колодязь, Вовчанськ, Кирилівка Харківської області; Серебрянське лісництво, Білогорівка Луганської області; Іванівське, Часів Яр, Біла Гора, Андріївка, Євгенівка, Очеретино, Бердичі, Семенівка, Калинове, Вовче, Олександропіль, Архангельське, Красногорівка, Костянтинівка, Старомайорське, Урожайне Донецької області; Роботине Запорізької області; Берислав, Ольгівка, Кринки Херсонської області.

Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Яка ситуація на фронті

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання українських військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку ЗСУ відбили 1 атаку в районі населеного пункту Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку окупанти 19 разів атакували позиції Сил оборони в районах Серебрянського лісництва, Невського Луганської області; Тернів та Торського Донецької області.

На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили 25 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Виїмка, Новий, Іванівське, Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими Силами оборони відбито 27 атак в районах населених пунктів Очеретине, Соловйове, Новокалинове, Бердичі та Нетайлове Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати росіян у районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Урожайне Донецької області, де вони 21 раз намагались прорвати оборону.

На Оріхівському напрямку армія РФ 1 раз атакувала позиції ЗСУ в районі Старомайорського Донецької області.

На Херсонському напрямку противник не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, армія РФ здійснила 4 безрезультатні атаки позицій ЗСУ.

"Водночас Сили оборони продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують армію РФ вздовж всієї лінії бойового зіткнення", — додали у Генштабі ЗСУ.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу противника. Також, силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 1 керовану авіаційну ракету Х-59 та 3 розвідувальні БпЛА противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу армії РФ.