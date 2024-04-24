Європейський союз розглядає можливість запровадження санкцій щодо більш як десятка компаній, які продовжують постачати до Росії заборонені європейські товари.

Про це пише видання Bloomberg із посиланням на документ, який отримала редакція.

Згідно з документом, з яким ознайомилося видання Bloomberg, Європейський Союз оцінює потенційні санкції проти понад десятка компаній, які продовжували закуповувати товари, на які накладені обмеження, та постачати їх до Росії.

Компанії, розташовані в Росії, а також Туреччині, Об’єднаних Арабських Еміратах, Китаї та Гонконзі, імпортували заборонені європейські товари на мільйони євро, які використовувалися російськими військовими, попри значні торговельні обмеження ЄС, припускає Bloomberg.

Речник Єврокомісії відмовився від коментарів.

ЄС зробив пріоритетом боротьбу з компаніями, які обходять його санкції щодо так званих товарів високого пріоритету — товарів, знайдених у російській зброї або необхідних компонентах для її виготовлення.

Раніше Bloomberg повідомляв, що Росія все ще отримує заборонені технології на десятки мільйонів євро через треті країни, а також дочірні компанії в цих країнах.

ЄС також оцінює, чи застосовувати санкції проти невеликої кількості китайських і гонконзьких компаній, які нібито надали Росії супутникові зображення та інші технології. Кілька фірм, щодо яких розглядаються можливі санкції, розташовані за межами Росії, але мають зв’язки з російськими та білоруськими компаніями, йдеться в документі. Очікується, що країни ЄС почнуть обговорювати новий пакет санкцій вже цього тижня.

Пропозиція накласти санкції на оцінювані суб’єкти не є точною, і запропоновані заходи можуть відрізнятися. Для ухвалення санкцій ЄС потрібна підтримка всіх держав-членів.

Що відомо про санкції ЄС проти Росії

У лютому 2023 року країни ЄС ухвалили 10 пакет санкцій проти Росії. Обмеження запровадили проти 121 російської фізичної та юридичної особи, зокрема трьох банків, Міноборони та Служби зовнішньої розвідки РФ.

21 червня 2023 року Єврокомісія погодила 11 пакет санкцій проти Росії, який включає заходи, спрямовані на протидію обходу обмежень.

18 грудня 2023 року Рада Європейського союзу схвалила дванадцятий пакетекономічних та індивідуальних обмежувальних заходів у зв'язку з продовженням війни Росії проти України.

23 лютого Євросоюз ухвалив 13-й пакет індивідуальних та економічних санкцій проти Росії.