Авіація ЗСУ ударила по ЗРК росіян — Генштаб

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 17 районах зосередження особового складу та 1 зенітно-ракетному комплексу російського окупаційного війська.

Про це інформує Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 24 квітня.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 1 наземній станції управління БпЛА, 1 району зосередження озброєння та військової техніки, 2 районах зосередження особового складу, 1 засобу ППО та 3 інших важливих об’єктах окупантів РФ.

На фронті протягом минулої доби відбулося 101 бойове зіткнення. Загалом військо РФ завдало 5 ракетних та 77 авіаційних ударів, здійснило близько 76 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.