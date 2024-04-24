Росія на війні в Україні втратила 880 військових за добу — Генштаб

Станом на ранок 24 квітня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 461 940 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 880 військових.
З техніки окупанти РФ втратили:
- танків — 7242 (+1) од,
- бойових броньованих машин — 13928 (+12) од,
- артилерійських систем — 11808 (+43) од,
- РСЗВ — 1048 (+2) од,
- засоби ППО — 771 (+2) од,
- літаків — 348 (+0) од,
- гелікоптерів — 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 9439 (+32),
- крилаті ракети — 2117 (+0),
- кораблі /катери — 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 15892 (+47) од,
- спеціальна техніка — 1944 (+8).
Дані уточнюються.