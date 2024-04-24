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Росія на війні в Україні втратила 880 військових за добу — Генштаб
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Росія на війні в Україні втратила 880 військових за добу — Генштаб

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Генштаб ЗСУ втрати ворога, армія РФ, війна в Україні,
Російський військовослужбовець в окупованому Донецьку, 13 червня 2022 року. Getty Images/Юрій Кадобнов

Станом на ранок 24 квітня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 461 940 військовослужбовців.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 880 військових.

З техніки окупанти РФ втратили:

  • танків — 7242 (+1) од,
  • бойових броньованих машин — 13928 (+12) од,
  • артилерійських систем — 11808 (+43) од,
  • РСЗВ — 1048 (+2) од,
  • засоби ППО — 771 (+2) од,
  • літаків — 348 (+0) од,
  • гелікоптерів — 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 9439 (+32),
  • крилаті ракети — 2117 (+0),
  • кораблі /катери — 26 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 15892 (+47) од,
  • спеціальна техніка — 1944 (+8).

Дані уточнюються.

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