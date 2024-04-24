Російська армія вночі атакувала житловий комплекс у Харкові, двоє чоловіків поранених; Сенат США ухвалив законопроєкт про допомогу Україні; Байден планує відновити постачання зброї Україні цього тижня та у Росії спалахнули об'єкти ПЕК внаслідок атаки безпілотників — Суспільне підготувало головні новини ранку 24 квітня.

1. Росія атакувала житловий комплекс у Харкові, двоє поранених

Росія вночі 24 квітня завдала ракетного удару по житловому комплексу в Харкові. Як наслідок — поранення дістали дві людини. Через пошкодження газопроводу мікрорайон залишився без подачі газу.

Про це повідомляє Суспільне Харків.

Унаслідок атаки поранення склом отримали чоловіки віком 33 та 53 роки. Обом потерпілим надали медичну допомогу на місці. Ще дві людини звернулися до медиків через гострий стресовий розлад.

2. Сенат США ухвалив законопроєкт про допомогу Україні

Сенат США ухвалив законопроєкт, який передбачає допомогу Україні на майже 61 мільярд доларів.

"За" проголосували 79 конгресменів (за необхідних 51), "проти" — 18.

Законопроєкт також містить допомогу Ізраїлю і Тайваню. Тепер документ має підписати президент США Байден.

Контекст: 23 квітня Сенат США підтримав розгляд законопроєкту щодо допомоги Україні на майже 61 мільярд доларів. Законодавці підтримали скорочення процедури розгляду пакетів про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню. Це дозволило провести швидке обговорення законопроєкту протягом 30 годин з обмеженим часом для кожного сенатора.

3. Джо Байден планує відновити постачання зброї Україні цього тижня

Президент США Джо Байден заявив, що планує відновити постачання зброї в Україну вже на цьому тижні.

Про це йдеться у заяві глави американської держави, опублікованій на сайті Білого дому.

Він запевнив, що підпише документ, що той опиниться у нього на столі.

"Я підпишу цей законопроєкт і звернуся до американського народу, щойно він надійде на мій стіл завтра, щоб ми могли розпочати надсилання зброї та обладнання в Україну цього тижня. Потреба нагальна: для України, яка стикається з невпинними бомбардуваннями з боку Росії", — підкреслив очільник США.

Чому це важливо: У Пентагоні заявили, що Україна отримає допомогу від США через кілька днів після підписання закону Джо Байденом. Речник міністерства оборони США підкреслив, що США намагатимуться передати додаткову підтримку Україні так швидко, як це можливо.

4. У Росії спалахнули об'єкти ПЕК внаслідок атаки БПЛА

Внаслідок атаки безпілотників загорілися паливно-енергетичні об'єкти у Смоленській області Росії.

Про це повідомив губернатор регіону Василь Анохін.

За його даними, на місце події прибули працівники МНС Росії.

"Ймовірно, в результаті атаки противника по цивільних паливно-енергетичних об'єктах на території Смоленського та Ярцевського району сталися загоряння", — написав Анохін у Telegram-каналі.

Він додав, що російські сили ППО "ведуть боротьбу з повітряними цілями".

Контекст: 17 квітня Головне управління розвідки Міноборони України за допомогою БПЛА атакувало радіотехнічний вузол військової частини, розташований у російському місті Ковилкіно, що в Мордовії. Про це Суспільному повідомили джерела у спецслужбах.