НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У Росії спалахнули об'єкти ПЕК внаслідок атаки БПЛА
РОСІЯПОЖЕЖАВторгнення Росії в УкраїнуДронПодіїСвіт

У Росії спалахнули об'єкти ПЕК внаслідок атаки БПЛА

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Пожежа у Криму
Вибухи та пожежа в окупованому Джанкої, 17 квітня 2024 року. Фото: Telegram/Крымский ветер

Внаслідок атаки безпілотників почалися пожежі на території паливно-енергетичних об'єктів Смоленської області Росії.

Про це повідомив губернатор регіону Василь Анохін.

За його даними, на місце події прибули працівники МНС Росії.

"Ймовірно, в результаті атаки противника по цивільних паливно-енергетичних об'єктах на території Смоленського та Ярцевського району сталися загоряння", — написав Анохін у Telegram-каналі.

Він додав, що російські сили ППО "ведуть боротьбу з повітряними цілями".

Що відомо про атаки українських безпілотників на нафтопереробні заводи в РФ

13 березня СБУ атакувала безпілотниками нафтопереробні заводи у Рязанській, Нижньогородській та Ленінградській області РФ. Джерела повідомили Суспільному, що дрони ГУР атакували завод нафтопродуктів у Ростовській області РФ.

15 березня українські безпілотники атакували підприємство "Первый завод" у Калузькій області РФ, яке займається переробкою нафти.

16 березня дрони атакували три російські НПЗ в Самарській області. Йдеться про Новокуйбишевський, Куйбишевський та Сизранський нафтопереробні заводи. Сумарно на рік вони переробляють близько 25 мільйонів тонн нафти, а це — майже 10% всієї нафтопереробки РФ. За інформацією джерел, це — спецоперація СБУ.

Топ дня
Військовий у коридорі психіатричного відділення
"Я не спав 45 днів". Один день у відділенні психологічної реабілітації для військових Важливо
Генштаб ЗСУ втрати ворога, армія РФ, війна в Україні,
Росія на війні в Україні втратила 880 військових за добу — Генштаб
Генштаб ЗСУ зведення 24 квітня, яка зараз ситуація на фронті на війні в Україні
Генштаб: РФ продовжує атакувати на сході, на фронті за добу відбулося 101 бойове зіткнення
Новобранці 3 ОШБр
Сенат США проголосував за допомогу Україні, гроші від Британії та Данії. 791 день війни. Онлайн
Сенат США
Сенат США ухвалив законопроєкт про допомогу Україні Важливо

Вибір редакції
Жінка тягне тачку "кравчучку" у Херсоні
"Страшно, коли гупає дуже близько. Але ми вже і до цього звикли". Як в Херсон повертаються мешканці міста
Трамп в Манхеттенському кримінальному суді в Нью-Йорку 15 квітня 2024 року
Гроші за мовчання, штурм Капітолія, секретні документи. Які справи відкрили проти Трампа
піхотинець стрілецького батальйону чекає на пікап
"Ми полюємо на них, а вони на нас". Як прикордонники та піхота обороняють передній край на кордоні трьох областей
боєць батальйону Ахіллес готує безпілотник
"Найдивніше, що я бачив в моніторі — дорогу трупів": хто і як обороняє Часів Яр
Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець
"Я проти збільшення повноважень ТЦК" — Лубінець про мобілізацію, обмін полоненими та повернення українських дітей з РФ
Дізнайтесь більше
Авіація ЗСУ ударила по ЗРК росіян — Генштаб
Авіація ЗСУ ударила по ЗРК росіян — Генштаб
Харків після обстрілу
Атака на Харків, Сенат США ухвалив допомогу та пожежа на об'єктах ПЕК у Росії — головні новини ранку 24 квітня
Стяг Європейського Союзу
Bloomberg: ЄС готує санкції щодо компаній, які постачають до Росії військові технології
Росія
Заступника міністра оборони РФ Шойгу затримали за підозрою в отриманні хабаря
На початок