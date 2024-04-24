У Росії спалахнули об'єкти ПЕК внаслідок атаки БПЛА

Внаслідок атаки безпілотників почалися пожежі на території паливно-енергетичних об'єктів Смоленської області Росії.

Про це повідомив губернатор регіону Василь Анохін.

За його даними, на місце події прибули працівники МНС Росії.

"Ймовірно, в результаті атаки противника по цивільних паливно-енергетичних об'єктах на території Смоленського та Ярцевського району сталися загоряння", — написав Анохін у Telegram-каналі.

Він додав, що російські сили ППО "ведуть боротьбу з повітряними цілями".

Що відомо про атаки українських безпілотників на нафтопереробні заводи в РФ

13 березня СБУ атакувала безпілотниками нафтопереробні заводи у Рязанській, Нижньогородській та Ленінградській області РФ. Джерела повідомили Суспільному, що дрони ГУР атакували завод нафтопродуктів у Ростовській області РФ.

15 березня українські безпілотники атакували підприємство "Первый завод" у Калузькій області РФ, яке займається переробкою нафти.

16 березня дрони атакували три російські НПЗ в Самарській області. Йдеться про Новокуйбишевський, Куйбишевський та Сизранський нафтопереробні заводи. Сумарно на рік вони переробляють близько 25 мільйонів тонн нафти, а це — майже 10% всієї нафтопереробки РФ. За інформацією джерел, це — спецоперація СБУ.