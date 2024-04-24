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Reuters: Airbus домігся відстрочення канадських санкцій щодо російського титану
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Reuters: Airbus домігся відстрочення канадських санкцій щодо російського титану

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Літак Airbus A380
Літак Airbus A380 авіакомпанії Emirates, Об’єднані Арабські Емірати, 13 листопада 2023 року. AP/Jon Gambrell

Уряд Канади дозволив авіабудівній компанії Airbus використовувати російський титан під час виробництва попри санкції, запроваджені Оттавою.

Про це повідомляє агентство Reuters.

"Airbus обізнаний про те, що канадський уряд запровадив санкції щодо ВСМПО, і отримав необхідний дозвіл для того, щоб здійснювати свою діяльність відповідно до застосовних санкцій", — йдеться у заяві компанії.

Як вказує Reuters, Канада стала першим західним урядом, який заборонив поставки стратегічного металу в своєму пакеті обмежувальних заходів.

У лютому 2024 року Канада запровадила санкції проти «ВСМПО-Авісма» — російської металургійної компанії. Торік у вересні компанія також потрапила під експортний контроль Міністерства торгівлі США.

У 2022 році, після початку повномасштабної війни в Україні, Airbus повідомила про намір відмовитися від постачання титану з Росії протягом кількох місяців. Компанія уточнювала, що розширила закупівлі у США та Японії. При цьому сертифікація нових постачальників через аерокосмічні стандарти може тривати роки, зазначали в Airbus.

Канада 1 березня заборонила непрямий імпорт російських алмазів масою понад карат.

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