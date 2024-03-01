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Канада запровадила додаткові обмеження на імпорт російських алмазів. Про що йдеться
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Канада запровадила додаткові обмеження на імпорт російських алмазів. Про що йдеться

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Канада запровадила додаткові обмеження на імпорт російських алмазів. Про що йдеться
Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі. Фото: AP

Канада сьогодні 1 березня заборонила непрямий імпорт російських алмазів масою понад карат.

Про це повідомляє міністерство закордонних справ Канади.

Зазначається, що обмеження були запроваджені у межах зобов'язань, взятих на себе в лідерами G7 щодо скорочення доходів режиму Путіна від експорту непромислових алмазів з Росії.

"Разом з нашими союзниками та партнерами ми запровадили суворі санкції проти російського режиму, і ми будемо продовжувати це робити, щоб притягнути Путіна та його поплічників до відповідальності", — прокоментувала введення заборони глава МЗС Канади Мелані Жолі.

Раніше, 8 лютого, США запровадили санкції щодо імпорту алмазів та нафти.

До цього у межах 12-й пакета санкцій ЄС наклав заборону на прямий чи непрямий імпорт, купівлю або перевезення алмазів з Росії. Ця заборона поширюється на алмази походженням з Росії, алмази, що експортуються з Росії, алмази, що прямують транзитом через Росію, і російські алмази, оброблені в третіх країнах.

1 січня також набула чинності повна заборона на прямий імпорт з Росії до Європейського Союзу непромислових природних і синтетичних алмазів, а також ювелірних прикрас із діамантами.

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