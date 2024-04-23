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Британія збільшить видатки на оборону до 2,5% від ВВП — Сунак
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Британія збільшить видатки на оборону до 2,5% від ВВП — Сунак

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Ріші Сунак
Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак. Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак. Фото: АР

Велика Британія збільшить витрати на оборону до 2,5% ВВП до 2030 року. Лондон збільшить оборонний бюджет на додаткові 75 мільярдів фунтів стерлінгів (близько 93 млрд доларів) протягом наступних шести років та та переведе власну оборонну промисловість "у режим воєнного часу".

Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак під час візиту до Польщі 23 квітня, передає RMF24.

"Я оголошую про найбільше посилення нашої оборони. Ми збільшимо витрати на оборону до 2,5% ВВП до 2030 року. Ці заходи починаються сьогодні, і ця сума інвестицій зростатиме. Ми інвестуємо додаткові 75 мільярдів фунтів стерлінгів у нашу оборону протягом наступних шести років, і всі вони будуть фінансуватися без будь-яких боргів", сказав він.

Сунак зазначив, що діяльність таких країн, як Росія, Іран і Північна Корея, які мають доступ до передових технологій, становить загрозу і в цій ситуації необхідно готуватися до оборони.

Прем'єр додав, що все частіше доводиться мати справу з гібридними атаками та дезінформацією.

Раніше президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак телефоном обговорили новий пакет допомоги Україні.

На сайті британського уряду повідомили, що прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак у вівторок, 23 квітня, вирушить до Польщі, щоб оголосити про масштабне збільшення військової підтримки України. Йдеться про 500 мільйонів фунтів стерлінгів додаткового військового фінансування та найбільшу в історії Британії поставку важливого обладнання.

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