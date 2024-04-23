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Рада прийняла за основу законопроєкт про початкову загальновійськову підготовку
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Рада прийняла за основу законопроєкт про початкову загальновійськову підготовку

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Верховна рада
Верховна рада. УНІАН

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №11092 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення системи початкової загальновійськової підготовки.

Про це повідомив автор документа народний депутат від "Слуги народу" Роман Грищук.

"Прийняли в першому читанні мій законопроєкт про початкову загальновійськову підготовку. Тепер дівчата і хлопці будуть на рівних вивчати предмет "Захист України" в школах", — написав він у Телеграм.

Народний депутат від парламентської фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив, що законопроєкт підтримав 291 нардеп.

Метою законопроєкту є приведення у відповідність чинних законів України щодо визначення поняття системи підготовки, яка здійснюється шляхом вивчення навчального предмета “Захист України”, що "сприятиме розвитку початкової загальновійськової підготовки як основи підготовки громадян України до національного спротиву".

Документ передбачає, що початкова загальновійськова підготовка реалізується на третьому рівні повної загальної середньої освіти та проводиться у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти та інших закладах освіти, що мають ліцензію.

Така підготовка здійснюється з метою формування у громадян "первинних загальновійськових знань і спеціальних компетентностей стосовно оборонної свідомості, ознайомлення громадян з місцем і роллю громадянина у зв’язку з усвідомленням свого обов’язку щодо збройного захисту України".

Програми з навчального предмета "Захист України" будуть розроблятись та затверджуватись центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах освіти й науки, за погодженням з Міністерством оборони України.

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