Малюська: уряд працює над обмеженнями для ухилянтів

Без військово-облікового документа для українців будуть недоступні деякі види адміністративних послуг. Це можуть запровадити на тлі ухвалення закону про мобілізацію.

Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська в ефірі нацмарафону "Єдині новини".

За словами Малюськи, зараз у Кабміні розробляють зміни, які встановлять обов’язкову умову для отримання низки адміністративних послуг – наявність при собі військово-облікових документів.

"Уряд працює над стимулюванням тих, хто сумнівається в необхідності виконання своїх обов'язків. Тобто держава робитиме так, щоб усі були рівними перед законом. Щоб ті, хто хоче захищати країну, не перебував у гіршому становищі, ніж ті, хто цього не хоче", — сказав Малюська.

Керівник Мін’юсту додав, що більшість прав, передбачених Конституцією, можна обмежувати у воєнний час – і це відповідає українському законодавству.

11 квітня український парламент у другому читанні ухвалив законопроєкт №10449 про мобілізацію. Депутати прийняли документ без норми про демобілізацію.

16 квітня закон підписав голова Верховної ради Руслан Стефанчук, а згодом документ підписав і президент Володимир Зеленський.

Після підписання президентом закон про мобілізацію опублікували в офіційному виданні "Голос України". Документ набуде чинності 18 травня.