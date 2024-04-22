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"Багато що має відбутися": Боррель про передачу Україні систем ППО
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"Багато що має відбутися": Боррель про передачу Україні систем ППО

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Боррель
Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель. Getty Images

Найкраще, що можуть зробити союзники, — дати Україні засоби протиповітряної оборони та боєприпаси до них. Існує понад 20 видів систем ППО і зараз країни Євросоюзу розподіляють хто саме і що може дати.

Про це повідомив верховний представник Євросоюзу із закордонних справ Жозеп Боррель.

"Той факт що ми зустрілися у форматі Jumbo підкреслює нагальність нашого прискорення військової допомоги Україні", — сказав він.

Головний дипломат ЄС зазначив, що на засіданні глава МЗС Дмитро Кулеба та міністр оборони Рустем Умєров розповіли про складну ситуацію на полі бою і що, за українськими підрахунками, щомісяця "Росія закидає Україну сімома тисячами керованих авіабомб".

"Це має великий впив на українську енергосистему. Я не можу сказати усього, але українська енергосистема платить "найвищу ціну" як одна із найважливіших цілей російських атак. Отож, це великий меседж що треба діяти — для ЄС та союзників України. Найкраще, що ми можемо зараз зробити, надати додаткові системи ППО та боєприпаси до них. Ми також не повинні забувати про боєприпаси для поля бою — 155 калібру", — сказав Боррель.

Він зазначив, що, аби захисти українське небо, треба багато різних установок — пускові системи та перехоплювачі, а ще радіолокаційні системи.

"Вони є різної дальності. Систем протиповітряної оборони понад 20 видів. Отож ми зараз розподіляємо, хто саме і що може дати. Дехто має повернутися до своїх столиць, щоб винести фінальне рішення. Але можу сказати, що зараз ми вже зрілі — багато що має відбутися", — сказав головний дипломат ЄС.

Відповідаючи на питання, чому лише Німеччина готова передати Україні одну систему Patriot, Боррель зазначив, що він не може ухвалювати рішення, це "волевиявлення кожної країни члена ЄС": "І вони вирішують що саме можуть надати Україні. Отож ми рухаємося у цьому напрямку та чекаємо рішення від столиць".

Минулого тижня Німеччина оголосила, що надасть Україні третю систему Patriot на додаток до двох, які вона вже поставила. Вона також передала інше обладнання, таке як зенітні танки Gepard і чотири системи протиповітряної оборони Iris-T. Офіційні особи сказали, що Берлін надішле більше Iris-T пізніше цього року.

19 квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що на віртуальному засіданні Ради Україна-НАТО кілька союзників по Альянсу взяли на себе конкретні зобов'язання передати Україні більше систем ППО.

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