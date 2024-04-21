Президент Володимир Зеленський заявив, що комплекси Patriot є системами ППО тільки тоді, коли діють — захищають життя, а не стоять без руху десь на базах зберігання.

Про це глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі.

Водночас наголосив, що сучасні винищувачі потрібні саме там, "де сучасність проходить випробування і де вирішується, чи будуть діти й онуки теперішніх поколінь жити в мирі та безпеці".

"Демократичний світ має сили подолати російський терор. Варто не боятись власної сили і дійсно допомагати захищати життя", — зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що Patriot потрібні зараз у руках громадян України, а сучасні винищувачі потрібні в українському небі.

"Російські ракети та іранські "шахеди" повинні програти, щоб ніколи й ніде руїни не виграли у життя. Ефективно протидіяти терору можна лише разом, спільними кроками. І я дякую кожній державі, кожному лідеру, які вже це розуміють", — додав глава держави.