Україна сягає дронами військових цілей в глибині Росії, яких не дістала б наявними ракетами. Рекорд на сьогодні — атака по російській нафтопереробній інфраструктурі в Татарстані, за 1200 км від кордону. Дрони стали потужною та важливою зброєю на війні. В грудні президент Зеленський анонсував, що у 2024-му Україна виробить мільйон БпЛА, а в лютому в ЗСУ створили Сили безпілотних систем. Де і за скільки (ціни вказані на момент виходу матеріалу) в Україні можна навчитися літати на безпілотниках, щоб мати сертифікацію оператора БпЛА? Суспільне зібрало 10 таких шкіл.

Victory Drones

Проєкт Victory Drones у співпраці з Генштабом навчає операторів безпілотників для ЗСУ, ДСНС і медслужб. Засновниця школи — волонтерка Марія Берлінська, займається підготовкою аеророзвідників ще з 2014-го.

Victory Drones має 12 навчальних полігонів. Участь у курсах безплатна для військовослужбовців ЗСУ. Для цього потрібно подати список від командира військової частини. Для цивільних цього квітня в школі відкрили програму підготовки до мобілізації за напрямом "оператор дронів". Вона триває місяць.

Також для цивільних є безплатна програма "Інструктор-волонтер Victory Drones" (той, хто пройшов курс, залучається до роботи — сам стає інструктором), а ще відкритий для всіх безплатний онлайн-курс "Інженер БпЛА" та безплатний курс "Народний FPV", який створили з виробником дронів Vyriy Drone. На ньому вже зібрали 1000 FPV-безпілотників.

Dronarium

Навчальний центр для пілотів дронів. Має три філії — у Києві, Львові та Дніпрі. Можливе онлайн-навчання. До повномасштабного вторгнення Dronarium щомісяця випускав 500 операторів, з 24 лютого 2022 року підготував вже 10 тисяч людей.

Dronarium ознайомлює з різними видами дронів, викладає логістику, принципи польоту та управління безпілотниками, розповідає про корисне навантаження БпЛА, різні типи камер, інструменти РЕБ й тактичне програмне забезпечення. Учасники курсу вивчають авіаційне право, законодавство України та міжнародне право у сфері БпЛА, опановують тактику використання дронів у бою. Після закінчення навчання — іспит і фінальна тактична гра. Кожен учень отримує сертифікат.

Курси є для військових і цивільних. На них навчають використанню:

FPV (15 робочих днів, 100 годин);

БпЛА мультироторного типу (5 днів, 42 години або ознайомлювальний курс у вихідний);

БпЛА "Крило" (30 днів, 180 годин);

агродронів (5 днів, 42 години);

підводних дронів ROV (3 дні, 24 години);

наземних дронів UGV (3 дні, 24 години).

Для військовослужбовців навчання безоплатне за умови оформлення офіційних документів. Для цивільних вартість різна, варто уточнювати в центрі.

"Боривітер"

Військова школа, спрямована саме на підготовку військових ЗСУ. Навчають безоплатно, за різними напрямами, серед яких і фахи БпЛА різних типів. "Боривітер" пропонує такі курси операторів дронів:

використання цивільних безпілотників мультироторного типу у військових умовах (аеророзвідка, коригування) — 7 днів;

використання DJI Matrice у військових умовах — 4 дні;

використання FPV — 18-21 день;

основи використання дронів літакового типу (для екіпажу з 2 людей) — 15 днів.

Третя штурмова бригада

KILL HOUSE — школа FPV-дронів, про яку у квітні 2024 року оголосила 3 окрема штурмова бригада ЗСУ. Готують як цивільних новачків, так і обізнаних пілотів. На курсах знайомлять із будовою дрона, збіркою та програмним налаштуванням, тренують польоти на симуляторах, розповідають про способи керування та про те, як використовувати FPV у бойових умовах. Курс завершується тестовим теоретичним іспитом та оцінюванням навичок із пілотування.

Бригада видає сертифікати — у разі мобілізації ви вже будете сертифікованим оператором FPV-дрона. Також після навчання можна долучитися до Третьої штурмової.

Для цивільних вартість становить 8000 грн, для військових — 4000 грн.

Центр підготовки операторів БпЛА "Крук"

"Крук" — це сертифікований Міністерством оборони недержавний центр підготовки операторів БпЛА різних типів. Працює в Києві. Навчає за кількома програмами:

мультикоптер (1 тиждень) — базовий курс керування дронами в умовах бойових дій. Двотижневий курс теорії та практики на полігоні. Всі моделі дронів DJI та Autel EVO2, системи "Кропива", "Дельта", "На долоні";

"Крило" (4 тижні) — навчання на дронах літакового типу класичного компонування та типу "летюче крило";

FPV (2 тижні) — основи вищого пілотажу, польоти під дією РЕБ, комплектації дронів, основи радіозв’язку, пайка та конструювання.

Також є одноденні суботні інтенсиви для звʼязківців.

Ціни варто уточнювати в центру безпосередньо, для військових є можливість навчатися безоплатно на окремих курсах.

Global Drone Academy

Відділення цього навчально-методичного центру з підготовки пілотів та операторів БпЛА є в Києві та Харкові. Він пропонує такі курси:

аеророзвідка цивільними квадрокоптерами — 6 днів. Військовим ЗСУ безплатно за наявності документів від військової частини, в іншому разі — 9000 грн. Також є теоретичний курс — військовим безплатно (за наявності документів) або 1000 грн;

оператор безпілотників літакового типу — 2 тижні. Військовим за наявності документів від частини — 6000 грн, інакше — 16 000 грн;

військовий пілот FPV-квадрокоптера-камікадзе — 2 тижні. Військові сплачують собівартість курсу — 8000 грн, якщо нема листа з частини або ви цивільний — 16 000 грн;

виявлення та протидія БпЛА;

аеророзвідка квадрокоптерами DJI Matrice 30t/300, Autel Evo 4t, Mavic 3t вдень та вночі — 3 дні. Військові, силові органи — безплатно (за наявності листа), цивільні — 4000 грн.

UA Drone School

UA Drone School — це 4-денний курс підготовки пілотів. Викладають зокрема спортивні та військові інструктори. Базовий курс включає теорію, заняття на симуляторах, практичні заняття (польоти за завданням, імітація бойового завдання), ознайомлює з інтерфейсом застосунків для БпЛА. Є також курс FPV, 80% якого, як обіцяють розробники, складатиметься з практики. Це навчання триває дещо довше: 5 днів для цивільних і 10 днів — для військових.

Для військових — безоплатно, для цивільних курси вартують 10 000 грн — базовий і 12 000 грн — FPV.

"Блакитне небо"

Школа пілотів квадрокоптерів-БпЛА заснована у 2019 році в Сполучених Штатах. З 2022 року "Блакитне небо" працює і в Україні. Тренувальні польоти організовують в Київській області, але інструктор може виїхати в будь-яке місто України на запит, якщо є принаймні 5 слухачів. Курси такі:

короткий курс вихідного дня — день теорія та два дні практики, 3500 грн;

повний курс аеророзвідки — 2 тижні. Для цивільних — 15 тисяч грн, для бійців ЗСУ — 10 тисяч, для жінок та підлітків — 12 тисяч;

інженерія FPV-дронів — 3-4 дні, 3500 грн.

Кафедра дронів у ПНЗ "Фаховий коледж Вінницька ІТ-Академія"

На курсі кафедри навчать теоретичним основам конструювання, програмування, ремонту й управління БпЛА. Наприкінці — тест із теорії та екзамен на симуляторі. Кожен студент отримує сертифікат. Протягом навчання кожен курсант складає 1-2 дрони, які передають в ЗСУ.

Курс триває 3 тижні по 7 занять, загалом навчання налічує 45 годин, у межах нього учень налітає 5 годин на симуляторі дронів й 1 годину в реальних умовах.

Військовим курс викладають безоплатно (потрібне направлення від командира), цивільним — за 315 доларів.

Школа операторів БПЛА "Паляниця"

Цей заклад — один із проєктів однойменного волонтерського центру Запоріжжя. Там навчають керувати мультироторними коптерами та FPV-дронами. Комплексний курс має назву "Від нуля до героя". Навчання триває 3 тижні та завершується іспитом на полігоні. Навчають лише військових і спецслужби, проте безплатно.