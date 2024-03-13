"Дія" стала програмою з відкритим кодом — Федоров

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров поінформував, що розробники з інших країн тепер можуть використовувати та імпортувати код мобільного застосунку "Дія" для запуску власних державних сервісів.

Про це Михайло Федоров написав у Telegram.

"Фахівці зможуть створити аналог "Дії" або інший застосунок, схожий на неї, але для цього, звісно, треба буде приєднатися до публічної ліцензії. Знайти відкритий код та доєднатися до ліцензії можна на окремому сайті", — написав міністр.

За його словами, у якості "першого кроку", окрім загального коду серверної й мобільної частини застосунку, команда Мінцифри додала документ "Посвідчення водія" та послугу "Витяг про несудимість" — як приклади логіки роботи застосунку з даними.

"З часом послуг та документів буде більше. А ще кожен айті-фахівець зможе проаналізувати код і запропонувати, як покращити "Дію", — додав Федоров.

Він запевнив, що дані українців у цілковитій безпеці, адже у відкритому коді немає доступу до реєстрів.

"Якщо айтівець захоче зробити "запит у реєстр", то спеціально для цього в тестове середовище завантажили вигаданих користувачів із вигаданими даними. На цих користувачах можна перевірити логіку роботи з інформацією", — сказав Федоров.

Також урядовець пояснив, що відкритий код — це одна з топових світових практик. За таким підходом робили європейські ковід-сертифікати та Європейський гаманець цифрової ідентифікації, а також так працюють компанії Linux, Android та MySQL.

14 лютого 2024 року уряд схвалив постанову, згідно з якою розробники з інших країн зможуть використовувати програмний код "Дії" та на його основі розробляти власні застосунки.