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Виснаження української ППО дозволяє авіації РФ без загрози діяти на критично важливих ділянках фронту — ISW
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Виснаження української ППО дозволяє авіації РФ без загрози діяти на критично важливих ділянках фронту — ISW

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Виснаження української ППО дозволяє авіації РФ без загрози діяти на фронті — ISW
Бійці артилерійського розрахунку 22-ї ОМБр маскують самохідну гаубицю "Акація" після пострілів, Часів Яр, Донеччина, 21 березня 2024 року. Суспільне Новини/Олександр Магула

Виснаження української протиповітряної оборони дозволяє російській авіації вільно і без загрози діяти на певних критично важливих ділянках фронту, щоб підтримати просування російського війська на деяких ділянках. Здатність України завдавати ударів із великої відстані по російських стратегічних літаках може тимчасово обмежити операції російської авіації, однак вона не в змозі компенсувати критичну нестачу засобів протиповітряної оборони по всій лінії бойових дій.

Про це йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що російські провоєнні блогери нещодавно збільшили кількість відеозаписів, зокрема за 19 квітня, на яких видно, як російські літаки Су-25 і Су-34 працюють на малих висотах поблизу Часового Яру Донецької області та завдають ударів по українських позиціях для підтримки російського просування в цьому районі. При цьому російські блогери вихваляють російську авіацію за те, що вона уможливила відносно швидке російське просування в цьому районі щонайменше з кінця березня 2024 року.

Як відзначили аналітики, здатність російських літаків діяти на глибині понад 100 кілометрів в українському повітряному просторі поблизу лінії фронту без значних втрат вказує на те, що українська протиповітряна оборона в цьому районі наразі є недостатньою, щоб стримувати або забороняти російським літакам діяти на лінії фронту.

“Здатність України завдавати удари з великої відстані по російських стратегічних літаках, які ведуть бойові дії, може тимчасово обмежити операції російської авіації, як це було зроблено раніше по тактичних літаках. Однак ця здатність України завдавати удари не в змозі компенсувати критичну нестачу засобів протиповітряної оборони на всьому фронті”, — йдеться в аналітичному звіті.

Як пишуть аналітики ISW, українським військам все ще доводиться використовувати матеріально-технічні засоби і надавати пріоритет своїм обмеженим засобам протиповітряної оборони на одних ділянках фронту над іншими. Це вимагає значних витрат, дозволяючи російській авіації підтримувати більш послідовні і швидкі успіхи на землі, в тому числі біля Часового Яру.

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