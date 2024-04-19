Протягом доби 19 квітня на передовій в Україні відбулось 79 бойових зіткнень, Сили оборони України відбили 26 атак росіян на Авдіївському та 15 атак на Бахмутському напрямках.

Про це повідомляється у вечірньому зверненні Генерального штабу ЗСУ.

"Загалом, ворог завдав 25 ракетних та 52 авіаційних удари, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення", — йдеться у повідомленні.

Яка ситуація на фронтах

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань РФ не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни зберігають військову присутність у прикордонних районах, проводять диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснюють обстріли населених пунктів з території РФ, нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Завдали авіаційний удар в районі населеного пункту Волфине Сумської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, в результаті є жертви серед цивільного населення.

На Куп’янському напрямку російська армія наступальних (штурмових) дій не вела. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 15 населених пунктів, зокрема Синьківка, Петропавлівка, Степова Новоселівка Харківської області.

На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 9 атак в районах населених пунктів Твердохлібове, Кремінна Луганської області та Терни Донецької області, де російське військо намагалося прорвати оборону ЗСУ. Також росіяни завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Іванівка, Ямполівка, Торське Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Макіївка, Невське Луганської області та Терни¸ Торське Донецької області.

На Бахмутському напрямку українськими воїнами відбито 15 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Часів Яр, Кліщіївка Донецької області, де РФ, за підтримки авіації, намагалася покращити тактичне положення. Росіяни також завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Дружба, Іванівське, Нью-Йорк Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося понад 10 населених пунктів, зокрема Григорівка, Калинівка, Часів Яр Донецької області.

На Авдіївському напрямку українськими захисниками відбито 26 атак в районах населених пунктів Новокалинове, Очеретине, Бердичі, Уманське, Первомайське, Невельське Донецької області, де росіяни намагалися витіснити підрозділи ЗСУ із займаних рубежів. Також росіяни завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Юр’ївка, Новопокровське Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Очеретине, Новобахмутівка, Уманське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати російську армію в районах населених пунктів Новомихайлівка, Побєда Донецької області, де РФ, за підтримки авіації, 16 разів намагалася прорвати оборону ЗСУ. Також росіяни завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Красногорівка, Урожайне, Водяне, Вугледар Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинились понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Парасковіївка, Костянтинівка Донецької області.

На Оріхівському напрямку армія РФ, за підтримки авіації, 4 рази атакувала позиції українських захисників в районі Старомайорського Донецької області та північно-західніше Вербового Запорізької області. Завдала авіаційних ударів в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та Мала Токмачка Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Червоне, Білогір’я, Щербаки, П’ятихатки Запорізької області.

На Херсонському напрямку росіяни не відмовляються від наміру витіснити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби, за підтримки авіації, здійснили 6 безуспішних атак на позиції українськи військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Завдали авіаудару в районі населеного пункту Іванівка Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Тягинка, Іванівка, Новотягинка, Понятівка Херсонської області.

"Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районам зосередження особового складу та 1 пункту управління противника", — додали у Генштабі.