Українські військові над акваторією Азовського моря 23 лютого збили російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50, повідомили Суспільному джерела у спецслужбах. За даними джерел, екіпаж літака із 10 росіян загинув.

Своєю чергою командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук висловив вдячність Головному управлінню розвідки Міністерства оборони та "усім, хто забезпечив результат".

"А-50 із позивним "Баян" долітався! Вітаю окупантів "с Днем защитника отечества". Святкувати треба вдома, і так, щоб "Баян" не порвати", — зазначив генерал-лейтенант у Telegram-каналі, додавши відео.

В ГУР МО поінформували, що унаслідок спільної з ПС операції було знищено А-50У, який є новою модернізованою версією літака.

"Це повітряний командний пункт, який держава-агресор використовувала для дальнього радіолокаційного виявлення, управління та наведення для ударів по Україні ракетами зі стратегічної авіації", — вказали у відомстві.

Розвідники підкреслили, що збиття А-50У — "черговий серйозний удар по потенціалу та можливостях терористичної Москви".

"Різке падіння швидкості та висоти підбитого літака А-50У зафіксовано поблизу міста Єйськ. Вартість таких суден, яких у Росії залишились одиниці, становить 350 мільйонів доларів", — розповіли в ГУР.

24 лютого джерела Суспільного підтвердили, що весь екіпаж літака з 10 росіян загинув.

Що відомо про попереднє знищення А-50 та Іл-22

15 січня джерела в Силах оборони повідомили Суспільному про збиття військового літака повітряно-космічних сил РФ А-50 та ураження повітряного командного пункту Іл-22М11.

Увечері 14 січня Іл-22 здійснював чергування в районі Стрілкового на Херсонщині, де й був підбитий. Після ураження, літак планував здійснити посадку в Анапі, запросив евакуацію та викликав швидку й пожежників.

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук заявив, що окупанти отримали покарання за обстріл Дніпра 14 січня, натякнувши на знищення А-50 над Азовським морем.

Російські борти радіолокаційного виявлення А-50 під час ракетних ударів підіймаються у повітря та фіксують запуски ППО, що допомагає обходити зенітні засоби. Наразі РФ має на озброєнні дев'ять літаків А-50 та чотири модернізовані версії — А-50У.

Іл-22 — повітряний командний пункт з якого можна керувати військами під час бойових дій. За інформацією довідника Military Balance 2022, на початку повномасштабного вторгнення у Росії було 12 літаків Іл-22М та 10 Іл-22 (старішої модифікації).