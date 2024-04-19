Повітряні сили: Знищення російського Ту-22М3 є переломним моментом

Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш назвав знищення російського стратегічного бомбардувальника Ту-22М3 "переломним моментом" у війні РФ проти України.

Відповідну заяву майор зробив у ефірі телемарафону "Єдині новини".

Євлаш розповів, що в українських військових є ресурси, якими можна діставати на такі великі дистанції. Речник нагадав, що раніше ЗСУ це довели під час збиття літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50.

Майор зазначив, що 19 квітня Росія отримала чергове підтвердження того, що Україна має можливість модифікувати різні засоби, які здатні ефективно завдавати ударів по ворожих літаках на великих дистанціях.

"Це переломний момент. У першу чергу для російських льотчиків. Вони будуть розуміти, що навіть на великій дистанції можуть бути уражені. І жодна їхня така атака не залишиться безкарною", — додав Євлаш.

Знищення стратегічних літаків РФ

19 квітня Головне управління розвідки у взаємодії з Повітряними силами знищили російський стратегічний бомбардувальник Ту-22М3.

Українські військові 23 лютого над акваторією Азовського моря збили російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50.

В січні у Силах оборони поінформували Суспільне про збиття військового літака А-50 та ураження командного пункту Іл-22М11.