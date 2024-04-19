НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Повітряні сили: Знищення російського Ту-22М3 є переломним моментом
ЗСУЗброяВторгнення Росії в УкраїнуПодіїЗброя і технологіїВійна

Повітряні сили: Знищення російського Ту-22М3 є переломним моментом

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Ілля Євлаш
Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш назвав знищення російського стратегічного бомбардувальника Ту-22М3 "переломним моментом" у війні РФ проти України.

Відповідну заяву майор зробив у ефірі телемарафону "Єдині новини".

Євлаш розповів, що в українських військових є ресурси, якими можна діставати на такі великі дистанції. Речник нагадав, що раніше ЗСУ це довели під час збиття літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50.

Майор зазначив, що 19 квітня Росія отримала чергове підтвердження того, що Україна має можливість модифікувати різні засоби, які здатні ефективно завдавати ударів по ворожих літаках на великих дистанціях.

"Це переломний момент. У першу чергу для російських льотчиків. Вони будуть розуміти, що навіть на великій дистанції можуть бути уражені. І жодна їхня така атака не залишиться безкарною", — додав Євлаш.

Знищення стратегічних літаків РФ

19 квітня Головне управління розвідки у взаємодії з Повітряними силами знищили російський стратегічний бомбардувальник Ту-22М3.

Українські військові 23 лютого над акваторією Азовського моря збили російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50.

В січні у Силах оборони поінформували Суспільне про збиття військового літака А-50 та ураження командного пункту Іл-22М11.

Топ дня
Бронетранспортер Новатор
Палата представників США проголосувала за допомогу Україні, НАТО надасть більше систем ППО. 787 день війни. Онлайн Важливо
Палата представників США
Палата представників США проголосувала за законопроєкт щодо допомоги Україні Важливо
Масштабна атака безпілотників у 8 областях РФ — це спільна операція СБУ, ГУР та ССО
Масштабна атака безпілотників у 8 областях РФ — це спільна операція СБУ, ГУР та ССО — джерела
На Вінниччині під час комендантської години вбили поліцейського
На Вінниччині під час комендантської години вбили поліцейського
Зеленський підписав указ щодо протидії негативним наслідкам азартних ігор в Інтернеті
Зеленський підписав указ щодо протидії негативним наслідкам азартних ігор в Інтернеті

Вибір редакції
Трамп в Манхеттенському кримінальному суді в Нью-Йорку 15 квітня 2024 року
Гроші за мовчання, штурм Капітолія, секретні документи. Які справи відкрили проти Трампа
піхотинець стрілецького батальйону чекає на пікап
"Ми полюємо на них, а вони на нас". Як прикордонники та піхота обороняють передній край на кордоні трьох областей
боєць батальйону Ахіллес готує безпілотник
"Найдивніше, що я бачив в моніторі — дорогу трупів": хто і як обороняє Часів Яр
Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець
"Я проти збільшення повноважень ТЦК" — Лубінець про мобілізацію, обмін полоненими та повернення українських дітей з РФ
гроші, гривні
Як і хто зберігає гроші, золоті злитки та коштовності, вилучені під час обшуків у підозрюваних в корупції чи хабарництві
Дізнайтесь більше
Військові ЗСУ на Бахмутському напрямку
На фронті протягом доби відбулось 91 бойове зіткнення — Генштаб
БПЛА "Сич"
Оператор БПЛА розповів про переваги дронів "Сич"
Новопризначений Командувач оборони Данії відвідав Київ — Сирський
Новопризначений Командувач оборони Данії відвідав Київ — Сирський
Перефарбування стели на в'їзді у Донецьку область: як це пояснюють і що думають військові
Перефарбування стели на в'їзді у Донецьку область: як це пояснюють і що думають військові. СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ
На початок