Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов розповів про зброю, якою Україна знищує російські стратегічні літаки.
У проєкті "Хоробрі серця", присвяченому обороні українського неба, генерал-лейтенант повідомив, що використовуються різні системи.
Зі слів Буданова, застосовується і те, що "зробили з нуля зі старих складових".
"Дещо модернізували. Інженери гарно попрацювали, повірте", — додав він.
Знищення стратегічних літаків РФ
19 квітня Головне управління розвідки у взаємодії з Повітряними силами знищили російський стратегічний бомбардувальник Ту-22М3.
Українські військові 23 лютого над акваторією Азовського моря збили російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50.
В січні у Силах оборони поінформували Суспільне про збиття військового літака А-50 та ураження командного пункту Іл-22М11.
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