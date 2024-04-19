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Буданов — про українську зброю, здатну знищувати стратегічні літаки РФ: "Зробили з нуля зі старих складових"
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Буданов — про українську зброю, здатну знищувати стратегічні літаки РФ: "Зробили з нуля зі старих складових"

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Кирило Буданов
Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов. Фото: Олександр Магула/Суспільне

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов розповів про зброю, якою Україна знищує російські стратегічні літаки.

У проєкті "Хоробрі серця", присвяченому обороні українського неба, генерал-лейтенант повідомив, що використовуються різні системи.

Зі слів Буданова, застосовується і те, що "зробили з нуля зі старих складових".

"Дещо модернізували. Інженери гарно попрацювали, повірте", — додав він.

Знищення стратегічних літаків РФ

19 квітня Головне управління розвідки у взаємодії з Повітряними силами знищили російський стратегічний бомбардувальник Ту-22М3.

Українські військові 23 лютого над акваторією Азовського моря збили російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50.

В січні у Силах оборони поінформували Суспільне про збиття військового літака А-50 та ураження командного пункту Іл-22М11.

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