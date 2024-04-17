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Шмигаль зустрівся з міністеркою торгівлі США. Говорили про посилення санкцій проти РФ
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Шмигаль зустрівся з міністеркою торгівлі США. Говорили про посилення санкцій проти РФ

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та міністерка торгівлі США Джина Раймондо
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та міністерка торгівлі США Джина Раймондо. Денис Шмигаль/Фейсбук

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сьогодні 17 квітня зустрівся із міністеркою торгівлі США Джиною Раймондо. Посадовці обговорили посилення санкцій проти росії, зокрема у сфері високих технологій.

Про це Шмигаль повідомив у Telegram.

"Маємо послабити здатність агресора виготовляти нові ракети й дрони. Якісне застосування санкцій — надзвичайно важливий напрям протидії російській зброї. Окремо наголосив на потребі конфіскації заморожених російських активів", — написав глава українського уряду за результатами зустрічі.

Посадовці також обговорили теми економічної співпраці, зокрема питання доступу України до ринків і торгівлі.

"Ініціатива Джини Раймондо щодо звільнення від мит української сталі стала важливою підтримкою для підприємств, що працюють у містах під постійними обстрілами", — додав Шмигаль.

Напередодні, 16 квітня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль прибув у Нью-Йорк зустрівся зі спеціальною представницею США з економічного відновлення України Пенні Пріцкер.

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