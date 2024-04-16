Прем'єр-міністр Денис Шмигаль прибув у Нью-Йорк і 16 квітня зустрівся зі спеціальною представницею США з економічного відновлення України Пенні Пріцкер.

Про це очільник українського уряду повідомив у Telegram.

"Починаємо роботу в США в межах візиту на Spring Meetings Міжнародного валютного фонду (МВФ) і Світового банку. У Чикаго проводимо зустріч зі спецпредставницею США з економічного відновлення України Пенні Пріцкер", — йдеться у дописі Шмигаля.

За його словами, головна тема обговорень на зустрічах — залучення інвестицій в Україну. Також прем'єр додав, що попереду запланована зустріч із представниками бізнесу, із якими він поспілкується про перспективні проєкти.

"У межах візиту також обговоримо фінансову підтримку, конфіскацію російських активів, ситуацію в енергетиці та посилення української ППО", — сказав Шмигаль.

15 квітня повідомлялось, що уряд Данії виділить додаткові 300 мільйонів крон (приблизно 43 млн доларів США) для данських компаній, які інвестують та реалізують бізнес-проєкти в Україні.