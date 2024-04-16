НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Шмигаль розпочав візит у США. Прем'єр проведе низку зустрічей і обговорить залучення інвестицій в Україну
ДЕНИС ШМИГАЛЬУКРАЇНАСШАВторгнення Росії в УкраїнуСвітПолітикаЕкономікаЗброя і технології

Шмигаль розпочав візит у США. Прем'єр проведе низку зустрічей і обговорить залучення інвестицій в Україну

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Денис Шмигаль
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. AP

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль прибув у Нью-Йорк і 16 квітня зустрівся зі спеціальною представницею США з економічного відновлення України Пенні Пріцкер.

Про це очільник українського уряду повідомив у Telegram.

"Починаємо роботу в США в межах візиту на Spring Meetings Міжнародного валютного фонду (МВФ) і Світового банку. У Чикаго проводимо зустріч зі спецпредставницею США з економічного відновлення України Пенні Пріцкер", — йдеться у дописі Шмигаля.

За його словами, головна тема обговорень на зустрічах — залучення інвестицій в Україну. Також прем'єр додав, що попереду запланована зустріч із представниками бізнесу, із якими він поспілкується про перспективні проєкти.

"У межах візиту також обговоримо фінансову підтримку, конфіскацію російських активів, ситуацію в енергетиці та посилення української ППО", — сказав Шмигаль.

15 квітня повідомлялось, що уряд Данії виділить додаткові 300 мільйонів крон (приблизно 43 млн доларів США) для данських компаній, які інвестують та реалізують бізнес-проєкти в Україні.

Топ дня
Зеленський
Зеленський підписав закон про мобілізацію
Майже 37 тисяч людей вважаються зниклими безвісти — Лубінець
Майже 37 тисяч людей вважаються зниклими безвісти — Лубінець
Зеленський: Трипільська ТЕС була знищена, бо закінчились ракети для її захисту
Зеленський: Трипільська ТЕС була знищена, бо закінчились ракети для її захисту
СБУ вразила російську РЛС дальньої дії "Небо-У" в Брянській області
СБУ вразила російську РЛС дальньої дії "Небо-У" в Брянській області — джерела
Закон про мобілізацію направили на підпис Зеленському
Закон про мобілізацію направили на підпис Зеленському

Вибір редакції
піхотинець стрілецького батальйону чекає на пікап
"Ми полюємо на них, а вони на нас". Як прикордонники та піхота обороняють передній край на кордоні трьох областей
боєць батальйону Ахіллес готує безпілотник
"Найдивніше, що я бачив в моніторі — дорогу трупів": хто і як обороняє Часів Яр
Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець
"Я проти збільшення повноважень ТЦК" — Лубінець про мобілізацію, обмін полоненими та повернення українських дітей з РФ
гроші, гривні
Як і хто зберігає гроші, золоті злитки та коштовності, вилучені під час обшуків у підозрюваних в корупції чи хабарництві
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко
Дізнайтесь більше
Шмигаль
Шмигаль відреагував на петицію щодо переспрямування коштів з телемарафону на ЗСУ і заявив, що це "недоцільно"
Денис Шмигаль
Уряд затвердив доплати у 70 тисяч гривень військовим "на нулі" — Шмигаль
Шмигаль
Енергетика та скасування обмежень на імпорт українського зерна. Про що Шмигаль домовився із прем'єром Словаччини Фіцо
Денис Шмигаль
Шмигаль — про бронювання військовозобов'язаних: "Дав доручення внести оновлену, більш справедливу постанову"
На початок