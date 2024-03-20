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Він не має жити у лікарні. У Кропивницькому шукають родину для барана-донора. СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ
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Він не має жити у лікарні. У Кропивницькому шукають родину для барана-донора. СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ

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Семирічний баран Бетховен – почесний донор, який живе у Кропивницькому шкірно-венерологічному центрі. Нині він на пенсії, раніше ж його кров використовували для лабораторних досліджень.

Працівниця обласного шкірно-венерологічного центру розповіла Суспільному, що до тварини звикли, але бажають йому життя поза лікарнею. Щодня Бетховен виходить на прогулянку у двір закладу.

"Він, можна сказати, на пенсії. Вже кров у нього не беруть. Раніше брали для різних досліджень. А зараз він вже старенький, просто в нас живе".

Нині для Бетховена шукають родину. У родину Бетховена віддадуть за умови, що його любитимуть, доглядатимуть і не ображатимуть.

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