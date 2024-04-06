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На деяких гарячих напрямках споруджено 92-98% оборонних фортифікацій — Зеленський
ЗеленськийВторгнення Росії в УкраїнуПодіїВійна

На деяких гарячих напрямках споруджено 92-98% оборонних фортифікацій — Зеленський

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Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Олександр Магула/Суспільне

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжує будувати лінії оборони навіть на тих напрямках, де наразі немає бойових дій.

Про це глава держави повідомив у інтерв'ю в ефірі телемарафону.

"Там, де ближче до гарячих напрямків, то там швидше все будується. Але приблизно в один термін все буде здаватися. За пару місяців все буде здано", — розповів Зеленський.

Президент зазначив, що "принаймні такі зобов'язання всіх трьох ліній".

"Але на деяких напрямках, як я вже сказав гарячих, вже 92-98% виконано робіт", — підкреслив глава держави.

Раніше командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк поінформував, що для захисту Києва створили три лінії оборони та продовжують укріплювати кордон із Білоруссю.

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