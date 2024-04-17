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Єрмак — про безпекову угоду між США та Україною: "Має працювати не гірше, ніж американський меморандум з Ізраїлем"
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Єрмак — про безпекову угоду між США та Україною: "Має працювати не гірше, ніж американський меморандум з Ізраїлем"

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Андрій Єрмак
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Фото: Офіс президента України

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів робочу нараду щодо підготовки безпекової угоди зі США.

Про це повідомили в ОП.

На зустрічі були присутні члени делегації, які беруть участь у переговорах стосовно напрацювання дво- й багатосторонніх міжнародних домовленостей між Україною та іншими державами про гарантії безпеки.

"Ця угода має бути взірцевою: враховувати реальні можливості Сполучених Штатів та найкращі елементи вже підписаних Україною безпекових угод", — зазначив посадовець.

Учасники наради обговорили основні елементи майбутнього документа, сильні сторони вже укладених дев'яти безпекових угод та алгоритм дій відразу після того, як Конгрес ухвалить військову допомогу Україні.

Американська та українська сторони провели два раунди переговорів щодо безпекової угоди. Узгодили дії з підготовки до чергової зустрічі, яка дасть змогу просунутися стосовно тексту проєкту документа.

"Угода США з Україною має працювати не гірше, ніж американський меморандум з Ізраїлем, який підтвердив ефективність спільних дій союзників під час нещодавнього відбиття атаки Ірану на Ізраїль", — додав Єрмак.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що безпекова угода зі США може бути підписана тільки після ухвалення продовження фінансування допомоги для України.

Гарантії безпеки для України

У березні 2023 року Зеленський заявив, якщо на час війни Україна не може стати членом НАТО, то хотіла б отримати стратегічні гарантії безпеки.

11-12 липня у Вільнюсі відбувся саміт лідерів G7. На ньому президенти Європейської ради, Європейської комісії та представники країн "Групи семи" погодили ініціативу "Спільної декларації про підтримку України". Кожна з країн співпрацюватиме з Україною над конкретними довгостроковими зобов'язаннями й домовленостями у сфері безпеки.

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