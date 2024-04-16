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У складі ЗСУ з'явиться нова окрема штурмова частина, сформована із бійців ДУК — Сухопутні війська
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У складі ЗСУ з'явиться нова окрема штурмова частина, сформована із бійців ДУК — Сухопутні війська

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ЗСУ, Україна
Шеврон 67-ї бригади ДУК. 67 ОМБР ДУК/Facebook

Військове командування ЗСУ вирішило створити нову окрему штурмову частину. Її виділять зі штурмового батальйону 67-ї окремої механізованої бригади ("Добровольчого українського корпусу").

Про це 16 квітня повідомили у Сухопутних військах ЗСУ.

Там зазначили, що ведеться постійна робота, спрямована на вдосконалення чинної організаційної структури. Таку роботу проводять і у бригадах ЗСУ.

Це пояснюють тим, що необхідно підвищити стійкість оборони, оскільки росіяни не дадуть "другого шансу" і наслідки втрачених територій одним підрозділом призводять до втрачених людських життів.

"У нашого ворога більше ресурсів і він не шкодує своїх людей для досягнення цілей на полі бою. Ми можемо протиставити йому професіоналізм воїнів та боєздатність підрозділів. Враховуючи викладене, прийнято рішення про виділення штурмового батальйону 67-ї окремої механізованої бригади в окрему штурмову військову частину", — йдеться у повідомленні.

У Сухопутних військах також наголосили, що подібні реорганізації тривають постійно та направлені на посилення загальної бойової готовності та ефективності Сил оборони України.

"Кількість та масштаби таких заходів не розголошуються, щоб завадити ситуаційній обізнаності ворога про наміри та майбутні дії наших військ. Надалі наголошуємо, що в умовах воєнного стану органи військового управління залишають за собою право утриматись від будь-яких коментарів щодо рішень, направлених на підвищення боєздатності військ та більш ефективного ведення бойових дій", — йдеться у повідомленні.

26 січня 2024 року у 67-й ОМБр ДУК повідомили, що Аліна Михайлова, Сергій Філімонов, рота "Гонор" та окремі групи бійців 1-го ОШБ покинули лави 67-ої ОМБр "ДУК" та перевелися в іншу бригаду.

6 лютого офіцер ЗСУ Сергій Філімонов заявив, що став командиром батальйону "Вовки Да Вінчі". Керівниця медичної служби "УЛЬФ" Аліна Михайлова повідомила, що батальйон "Вовки Да Вінчі" оголосив призначення нового командира та тепер є в складі 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.

У 67 ОМБР ДУК повідомили, що Командиром 1-го окремого штурмового батальйону ім. Героя України Дмитра Коцюбайла у складі 67 ОМБР ДУК лишається Юрій Капустяк.

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