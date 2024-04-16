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Авіація ЗСУ ударила по окупантах РФ — Генштаб
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Авіація ЗСУ ударила по окупантах РФ — Генштаб

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Авіація ЗСУ ударила по окупантах РФ — Генштаб
Авіація ЗСУ. УНІАН

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу, 2 зенітно-ракетних комплексах та 1 пункту управління російського окупаційного війська.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 16 квітня.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по  2 артилерійських засобах, 4 районах зосередження особового складу та 4 пунктах управління БпЛА окупантів РФ.

Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 9 БпЛА типу “Shahed”. Сили та засоби протиповітряної оборони знищили всі ці 9 БпЛА. На фронті протягом минулої доби відбулося 104 бойових зіткнення. На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 33 атаки, на Новопавлівському — 30. Загалом військо РФ завдало 16 ракетних та 31 авіаційний удар, здійснило 79 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

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