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Генштаб ЗСУ: Росія втратила на війні в Україні 920 військових за добу
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Генштаб ЗСУ: Росія втратила на війні в Україні 920 військових за добу

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Генштаб ЗСУ втрати ворога на війні в Україні, армія РФ
Російські військові. З сайту ГУР

Станом на ранок 16 квітня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 455 340 військовослужбовців.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 920 військових.

З техніки росіяни втратили:

  • танків — 7189 (+9) од,
  • бойових броньованих машин — 13809 (+13) од,
  • артилерійських систем — 11609 (+16) од,
  • РСЗВ — 1046 (+0) од,
  • засоби ППО — 759 (+1) од,
  • літаків — 347 (+0) од,
  • гелікоптерів — 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 9277 (+11),
  • крилаті ракети — 2092 (+0),
  • кораблі /катери — 26 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 15563 (+53) од,
  • спеціальна техніка — 1908 (+0).

Дані уточнюються.

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