Генштаб ЗСУ: Росія втратила на війні в Україні 920 військових за добу

Станом на ранок 16 квітня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 455 340 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 920 військових.
З техніки росіяни втратили:
- танків — 7189 (+9) од,
- бойових броньованих машин — 13809 (+13) од,
- артилерійських систем — 11609 (+16) од,
- РСЗВ — 1046 (+0) од,
- засоби ППО — 759 (+1) од,
- літаків — 347 (+0) од,
- гелікоптерів — 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 9277 (+11),
- крилаті ракети — 2092 (+0),
- кораблі /катери — 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 15563 (+53) од,
- спеціальна техніка — 1908 (+0).
Дані уточнюються.
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